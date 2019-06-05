【網購攻略】電風扇推薦 節能又好用 過一個無污染的夏天

想要節能又好用的電風扇支撐你的炎夏？今天我們為你精心推介8款實用與顏值並重的風扇產品，總有一款適合你～ 雖然大部份人都會選擇開冷氣，但是有些時候不太熱又還沒需要開冷氣的話，你需要的就是一把電風扇。不但環保，風扇選得對更可幫你省錢又省電。

電風扇推薦 Part 1: 空氣循環系列

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日本愛麗思迷你電風扇

全方位擺動，強螺旋氣流，嬌小好擺放，靜音不擾民～ 保證空氣流通，為你帶來室內一片清新。

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日本愛麗思家用落地風扇

與迷你款相比，它可以調節的風量從最高的3級升級到10級，更有設定睡眠模式功能，貼心為你創造舒適睡眠環境。

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無葉對流式風扇

無葉片風扇是近年流行的科技，吹出來的風並不會比傳統風扇更小，同時由於葉片隱藏起來，非常好清潔，也避免了不少心碰到葉片而導致的安全問題。

電風扇推薦 Part 2： 智能家電系列

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落地家用空氣對流智能風扇

官方數據最高風量可達1729.2立方米/小時，送風距離最遠可達28.8米。可以連接天貓精靈的語音搖控，一樣可以新鮮空氣隨叫隨到。Airmate還有自己的智能家居APP, 在手機亦可控制電風扇的風速﹑開關等等，以後就不用一堆搖控東一個西一個，只要一機在手就可以控制所有智能家電了。

電風扇推薦 Part 3： 多功能系列

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USB冷氣風扇

如果嫌電風扇不夠涼的話，可以考慮這個迷你冷氣風扇。復古音箱的造型，可使用USB插口充電，十分方便。水箱內只需放入水與冰塊，就可以送上清爽涼風，而且可以加濕空氣讓你遠離夏日燥熱。體積小小的，攜帶到辦工室﹑宿舍等地方都很方便。

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無線藍牙迷你二合一音響風扇

超級可愛的小飛機形狀，完全看不出來是個二合一的迷你風扇加音響！可使用USB插口充電，充滿電後音響和風扇可連續同時使用約2小時。兩者配有獨立的開關，可以一邊吹吹風一邊聽聽歌，十分實用。

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復古便攜座枱式電風扇

這電風扇大小、重量都和手機差不多，方便攜帶出外時使用，例如行山﹑去樂園玩等等活動，這個電風扇都是必備item！它同樣可使用USB插口充電，同時配有防滑底座，可以方便地放在桌上使用。便攜或座枱使用亦可，可卸式底座說走就走，隨你話事。

希望以上推薦的電風扇產品，能為你在炎炎夏日中帶來一片清涼舒適的藍天，不用再大汗淋漓！

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