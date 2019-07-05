【網購攻略】月經杯迷思大破解 教你挑選貼身小幫手

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無論任何季節，月事對女生來說總是件頭痛事，先不說有些妹子會遇到的腹痛有多打擾日常心情，光是私密處的大概率的側漏事件也足夠讓人難以集中註意力。越來越多的妹子在外國朋友的安利下，都開始嘗試使用月亮杯——一個不用擔心側漏，不用一直去衛生間，並且和潮濕和奇怪味道說Byebye的經期懶人杯。

月亮杯的出現，讓你不但可以隨時隨地想動就動，而且可以長達12小時不用更換。從經濟的角度上來說，因為重複使用且保養得當的話，一個200-300元的月亮杯可以使用5年甚至更長時間，也因此更為環保，而備受青睞。然而,月亮杯型號雖有通用但也因人而異，如何選擇更適合自己的那一杯？根據往年月亮杯選購指南，比較關鍵的幾個指標有以下幾點：

1. 宮頸高度

想要購買超合適的一杯，首先要對你的宮頸高度有所了解：

低宮頸——短小型的月經杯或者鐘型月經杯更適合；

中等高度宮頸——選項豐富，短小型、鐘型、標準型、V型的月經杯都可以嘗試選擇最喜歡的一款；

高宮頸——選擇更長的杯型會更適合你，如考慮到取出方便與否，V型杯則是最佳選項。

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2. 安全性

這裡的安全性指的是月亮杯材料的安全性，畢竟所有的月亮杯都聲稱材質為醫用級矽膠，然而很少有人知道醫用級矽膠也分不可植入以及長期或短期植入等品類，所以即使是「醫用級」也不代表著長時間都能呆在你的體內。即使是世界型的專業認證也無法幫你判斷醫用級的類別，只能自己來判斷，所以在購買月經杯時，如果經濟條件和時間允許，盡可能多蒐集寫產品信息來評估，購買信譽佳且廣有好評的產品，目前在200-400元區間內就能選購到質量有保證的月亮杯。

台灣原設計品牌 — FEMMY CYCLE

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(Ztore士多截圖)

3. 月經量

你的月經量需求才是購入月亮杯的決定因素：

經量小：小號就足夠，如果你一天才會進行更換，那麼大號也可以作為考慮；

經量大：不如直接買讓你感覺舒適的大號月經杯，當然這需要一些時間來檢驗。

在不是很確定的情況下，可以先入手大小號套裝來搞搞明白，自己更適合哪一種以供日後選擇。

FUN FACTORY

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FUN FACTORY (Ztore士多截圖)

夏天是最需要裙底清爽的時節，讓我們從今夏開始試試它們的舒適和美妙吧！

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)