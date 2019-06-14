【網購攻略】夏日沙灘裝備大盤點 性感女神風Bikini

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夏季帶來的不僅是炎陽，也有戲水的快感，沙灘可說是夏日必去的打卡地點！想要拍出美美的女神照，沙灘裝備可不能缺少。今次來個沙灘必備item大盤點，全面升級你的夏日沙灘體驗。

No.1 基礎裝備

泳衣可說是最重要的沙灘裝備了！女生在選擇泳衣時，除了要舒適，好看似乎更重要！想做沙灘裡最亮麗的那道風景，一定要選好一件合身又漂亮的泳衣，隨便走在岸邊漫步時也要美美的。

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法式田園風鋼圈Bikini ¥314

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海島度假連體泳衣 ¥305

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珊瑚色掛頸入肩Bikini ¥109起

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藍色繫帶性感Bikini ¥178

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No.2 呵護身體每一吋肌膚與髮質

平日在泳池游完水後，總會有些問題，就是帶有氯氣的水浸濕頭髮總會令頭髮變得乾燥打結。可以怎樣打理游泳後的頭髮呢？而且夏日做任何室外水上活動，防水的防曬霜也是關鍵！

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美國TRISWIM泳後除氯沐浴露+洗髮水 ¥202

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德國Sundance防水防紫外線SPF50+防曬霜 ¥61

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DrCiLabo防紫外線面部防水防汗SPF50+防曬噴霧 ¥129

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德國Oshadhi椰子油護髮曬後修護 ¥108

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向日葵補水曬後護膚塗抹式面膜 ¥109

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No.3 其他裝備

如今這年代，一個有智能電子裝備幾乎是每個人不離身的設備。隨著科技進步，在水下也能選擇各式各樣的相關產品來陪伴自己，智能暢遊。

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近視帶度數防水防霧男女泳鏡 ¥79

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Sony NW-WS623 藍牙防水耳機 ¥749

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華為榮耀4 智能運動手環  ¥189起

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現在裝備都準備好了，大家跳下水盡情享受夏日濕身的暢快吧！

(產品資料以官方最新公佈為準)

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