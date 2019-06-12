【網購攻略】夏天潮濕好容易有霉菌！家居必備抽濕神器你要有

香港地長夏濕度高達85%，悶熱又易生霉菌。不好好關照家中濕潤度的話，不但會讓衣服、床品上沾染難聞的味道，更是容易在家中陰處堆積霉菌。要解決潮濕問題？家居必備以下抽濕神器！

很多人一到夏天就開始積極地與霉菌進行抗爭，可是朝九晚五的上班一族很難常常有時間來清理。長時間請姐姐清潔又需花費一大筆，於是霉菌輕而易舉的強勢佔領家中的邊邊角落…… 作為香港地一名稱職的打工仔肯定要家業兼顧，那麼慳錢慳時間的除濕大法是甚麼？

一勞永逸抽濕大法—— 抽濕機

只要設置好目標濕度數字，無懼時空所限，就可以放心的把屋企交出去。抽濕機的存在可以說是都市人的恩物，不用下班後還要去做家務清理家居角落罅隙，清爽的家只要這一部抽濕機就夠啦！

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勤儉持家派

即使預算有限，一些好習慣配搭平價又好用的抽濕小助手，也能讓你的小屋與霉菌在這個夏季徹底分手！

有效擺脫霉菌的好習慣是：

· 在房間的角落裡放置一些小型的抽濕器

· 經常開窗通風

· 規律地清潔衣櫃裡的衣服

· 不常穿的衣服使用抽真空壓縮袋擺放

· 定時晾曬衣物殺除細菌；

· 在衣櫃、鞋櫃放置一些抽濕包來降低濕度；

· 廚房、浴室等難以根除的縫隙使用針嘴設計的除霉啫喱

一些平價又好用的除濕小助手，在這裡：

你是除霉行動中的哪一派？快快行動才是讓家中擺脫霉菌的不二法則！

(產品資料以官方最新公佈為準)