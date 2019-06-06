【網購攻略】提早夏天 消暑當水飲 津路烏龍茶平均$5.8一枝！

呢幾日天口㷫，唔想飲水咁DRY一定必選網購飲品最熱門之一的津路烏龍茶! 出面好少可以一箱箱咁買飲品，依家係士多Ztore買啱啱好特價，平均只需$5.8一枝！24枝500ML 只係$141咋！即刻買返屋企囤積下黎準備過炎夏！慳埋慳埋差不多平過係便利店價錢嘅一半！

未興手搖飲品前，津路烏龍茶簡直係打工仔嘅恩物，不含糖、凍冰冰又易入口，一枝頂一個下午。好多朋友都話津路烏龍茶簡直係即飲烏龍茶嘅第一位，但好多時面對嘅，就係津路比起其他牌子都稍貴，仲要便利店經常冇貨！不過可以證明津路烏龍茶長駐即飲茶品第一位！但係慎防7仔又冇貨，倒不如買多幾箱擺係屋企或者Office，好過飲其他唔健康嘅飲品啦！

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