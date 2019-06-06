【網購攻略】除了SMEG，還有哪些夢幻的復古冰箱未曾與你謀面？

就算你不是廚具愛好者，想必也會對復古冰箱有所耳聞；如果你注意觀察，你可能會在《破產姐妹》、《變形金剛3》、甚至《繼承者們》的家居角落裡發現一枚過於好看的冰箱——它們來自以生產早期流線型冰箱而聞名世界的意大利專業廚房電器生產商之一SMEG，成立於1948年，一直以來，它都以“幸福家園”的懷舊風格成為當代西方高等教育背景職業階層為主的中高端人群的最愛。

除了冰箱時尚界的王者SMEG，還有哪些“復古冰箱”的後來者也在用自己的語言重溫著那場“美國夢”呢？

歐美系品牌：

I. 懷舊貴族：Gorenje

斯洛文尼亞的小眾家電生產商Gorenje（歌蘭尼）最大的特點就是其個性化設計，雖然不及SMEG廣為人知，但作為歐洲四大家電生產廠商之一，它更多的產品都更偏好與一流的設計師與工作室合作，可以稱作是經典中的經典，例如Gorenje Retro Collection系列。

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II. 愛玩小子：哈士奇HUSKY

來自英國蘭開夏郡的哈士奇冰箱宣揚著潮酷結合文藝的設計理念，融合懷舊設計以及時尚潮玩，滿足一代又一代人們追逐時尚，喜歡個性的需求。常常與COCA-COLA、SAB MILLER、AB INBEV等等各大品牌聯合設計創作出一款款外觀獨特的冰箱，來表達品牌對於復古的熱情。

亞洲系品牌：

I. 獨身主義：大宇 DAWOO

出品於韓國大宇集團，在一代人心目中大宇集團及其創始人曾是韓國的象徵，曾入圍世界20大家企業之一。大宇冰箱行銷至全世界且有著很高的口碑，且其懷舊復古系列的價格也算親民，廣受獨身人士青睞，雙開門均價都在RMB3000以內，顏色主打低飽和度的薄荷冰淇淋色，超級容易聯想到夏天咬下去的那一口清涼。

II. 自我定義：金松

中國金松製造與日本品牌松下強強聯合的研發打造創新與製造技藝，除了滿足中國市場需求，還出口至歐美各國，據說很多種草SMEG卻只能直視性價比的人大多都牆頭一倒轉向了金鬆的懷抱。看看機身顏值，的確在線，RMB 3000元不到的美麗價格，還可以在正面定制自己想要的圖案，誰又能拒絕呢？

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III. 小心機新人類：小吉

號稱年輕人的第一台冰箱，不到3天就眾籌到250萬是小吉冰箱的開始，比起普通家庭的正常需求，其更關心且希望滿足學生租房黨的第一台冰箱與辣媽群體的第二台冰箱的需求——出租屋地方小沒問題，化妝品想要保鮮不放在冰箱裡可不行！

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