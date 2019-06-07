【網購攻略】叮咚！你有一份今夏細帶涼鞋選購指南！

今年各種風格的涼鞋層出不窮，但流行趨勢明顯：方頭、細帶、厚底、PVC材質等等，爆款大觸發。要說今年最火的涼鞋，細帶款絕對榜上有名。雖然細帶涼鞋年年有，但與往年相比，今年帶子更纖細；帶子越細，給人的感覺也越「危險」、越性感。讓我們看一看今年的流行涼鞋裡，哪一些值得買吧！

I. 簡約細帶涼鞋

細帶設計有種極簡美感，因為簡單所以百搭，因為穩固所以實穿，造就了不少今年流行的款式。

+ 3 + 2

G.S 2019夏季細帶露指穆勒鞋 ¥297

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II. 方頭細帶涼鞋



方頭不像尖頭自帶性感、危險氣息，也不像圓頭那麼軟糯，處於中間地帶，幾何感強，復古味濃。今年最火的是把方根和平頭結合起來，時髦十足。

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ISS原創設計 不對稱細帶方頭粗跟涼鞋 ¥1310

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方頭鞋子相對來說，對腳寬的人比較友好。搭配粗跟或中跟更好看，穿著舒服，實用性也強。

ISS原創設計 不對稱細帶方頭粗跟涼鞋

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+ 4 + 3 + 2

毛貓G.S 法式複古牛皮細帶高跟涼鞋

¥387

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III. 金色細帶涼鞋

淺金色涼鞋，幾根細帶光芒閃耀，為輕鬆造型增加一絲亮眼之處。 很多法國博主也愛穿金色涼鞋，一點點光芒，與夕陽下的約會場景完美契合。

Kroyi 2019夏季撞色金色漆皮鏤空涼鞋

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最後兩個小貼士送給大家：

1. 非細腳踝的姐妹在選擇細帶涼鞋時，最好不要選完全平底的款式，平底會顯得胖腳浮腫而寬。

2. 穿細帶涼鞋外出時，一定記住要細緻塗抹防曬霜哦！

（產品資料以官方最新公佈為準）

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