【網購攻略】淘寶10大新晉山系背包店 性價比極高

相信淘寶對大家來說也不陌生，但是在大家心目中，又有多少商店能讓您不用前思後想，就能立即前往結帳？臨近暑假，又是出走的好時機，小編今次就為大家推介10間山系背包店，在旅遊前，不妨選擇一個合適自己的型格背包。
1. Topsky ¥418起
主打實用型登山背包，是登山者的愛好。
背包容量大，放入個人用品、糧食、相機，都沒有問題，擁有50L-70L。
背包採用防水物料，容量最大更高達80L。
2. AOLU奧旅 ¥99起
有多款迷彩、野外風格背包，是野外求生迷的係必須要看看。
輕便與容量兼顧的背包，方便又實用。
背包實用性高，可拆卸、設有外置USB接口。
3. 牧之戶外
多款出口至歐洲背包，水準有保證。
錦綸材料，重量超輕，只有0.7KG。
4. Herschel旗艦店 ¥458
為人熟悉的品牌，在淘寶也可以找到。
款式時尚，舒適度高，又帶有皮革風味。除了戶外，上街、辦公均可。
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(淘寶截圖)
5. Carhartt
潮牌之選，適合年輕一代。
暗隔充足，能放電話、護照。
(淘寶截圖)
6. Wish
性價比高，大容量之選。平均約50元人文幣。
大容量，可達100L。
7. Decathlon ¥349
不只登山，更適合越野跑，屬於跑山運動類型。有多款新款背包。
8. VAUDE ¥499
品牌源於德國，致力打造耐用產品。公司更致力於環保工作，環保愛好者可多多支持。
(淘寶截圖)
9. Sinpaid Bull
款式適合出國旅遊，商務或旅遊適用，男女皆可。設計有防盗間隔，可放心外出。
(淘寶截圖)
10. INFINI ROTARY
擁有SUBSOLAR系列、DIFFUSION漫射系列、LASER鐳射系列、RADIATE輻射系列。韓式背包，讓你煥然一新。款式五花八門，應有盡有，也是時候在出發前入貨，搜尋心頭好。
(產品資料以官方最新公佈為準)
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