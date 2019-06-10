【網購攻略】淘寶10大新晉山系背包店 性價比極高

相信淘寶對大家來說也不陌生，但是在大家心目中，又有多少商店能讓您不用前思後想，就能立即前往結帳？臨近暑假，又是出走的好時機，小編今次就為大家推介10間山系背包店，在旅遊前，不妨選擇一個合適自己的型格背包。

1. Topsky ¥418起

主打實用型登山背包，是登山者的愛好。

背包容量大，放入個人用品、糧食、相機，都沒有問題，擁有50L-70L。

背包採用防水物料，容量最大更高達80L。

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+ 5 + 4 + 3

2. AOLU奧旅 ¥99起

有多款迷彩、野外風格背包，是野外求生迷的係必須要看看。

輕便與容量兼顧的背包，方便又實用。

背包實用性高，可拆卸、設有外置USB接口。

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3. 牧之戶外

多款出口至歐洲背包，水準有保證。

錦綸材料，重量超輕，只有0.7KG。

4. Herschel旗艦店 ¥458

為人熟悉的品牌，在淘寶也可以找到。

款式時尚，舒適度高，又帶有皮革風味。除了戶外，上街、辦公均可。

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(淘寶截圖) 5. Carhartt 潮牌之選，適合年輕一代。 暗隔充足，能放電話、護照。

(淘寶截圖) 6. Wish 性價比高，大容量之選。平均約50元人文幣。 大容量，可達100L。

7. Decathlon ¥349

不只登山，更適合越野跑，屬於跑山運動類型。有多款新款背包。

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8. VAUDE ¥499

品牌源於德國，致力打造耐用產品。公司更致力於環保工作，環保愛好者可多多支持。

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(淘寶截圖) 9. Sinpaid Bull 款式適合出國旅遊，商務或旅遊適用，男女皆可。設計有防盗間隔，可放心外出。

(淘寶截圖) 10. INFINI ROTARY 擁有SUBSOLAR系列、DIFFUSION漫射系列、LASER鐳射系列、RADIATE輻射系列。韓式背包，讓你煥然一新。款式五花八門，應有盡有，也是時候在出發前入貨，搜尋心頭好。

(產品資料以官方最新公佈為準)

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