【網購攻略】潮爆美式Vintage風 教你穿越時空穿搭

不要以為美式Vintage穿搭只是一種潮流，皆因它承載著豐富的歷史、文化、實用之美迷倒眾生。隨著大批美式復古風品牌店、古著店的出現，接觸此類商品變得不再困難，但究竟純正美式復古風如何駕馭？今天我們就從文化角度出發，為大家介紹幾種基礎風格，並推薦一些美式復古服裝配飾等，助你輕鬆入門。

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風格A：西部開拓者

19世紀中後期開始，染色牛仔布、油蠟布、工人牌成為了美國文化的標籤。

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風格B：合眾國軍人

從二戰前後到冷戰時期，自活躍在太平洋、朝鮮、越南戰場的海陸空軍隊中，誕生出諸多經典單品。

風格C：紐約黑幫

1910～1930年代，美國社會從富裕的黃金年代向大恐慌時代過渡。大亨、上流階層和地下勢力，將後梳邊推油頭、闊邊帽、羊毛麻花三件頭套裝，推向時代的潮頭。



風格D：飛車黨

20世紀50年代，伴隨經濟發展﹑摩托車騎士的出現，開創了劃時代的邊缘文化。最具代表性的單品就是貼身皮褸、工程師靴。

四個時代，四種文化，一個共同的標籤——硬漢，如果你已經躍躍欲試，Then be a tough guy！

(產品資料以官方最新公佈為準)

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