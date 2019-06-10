【網購攻略】小仙女夏日必備 純白連身裙

說起夏季讓人感覺最舒服的顏色，必定是白色。炎熱的季節裡，小白裙是最涼爽的one piece單品。一條簡單樸素的小白裙，能夠輕鬆百搭出各種風格，穿上小白裙的仙女們，就像自動加上了一層減齡濾鏡，正因如此，小白裙是眾多女明星欲罷不能的單品。

以下為你精心挑選數款純白小清新連身裙，讓你夏日過得更有仙氣！

白色恤衫裙

襯衫裙款式比較寬鬆，可以很好的隱藏贅肉，有一種既幹練又溫和的感覺。

白色泡泡袖褶皺恤衫裙 ¥499

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韓風簡約寬鬆白色恤衫連身裙

想更有特色的話，擁有23寸纖腰的你可以另外加一條腰帶，把衣服綁起來。這樣可以更顯瘦，突出身材比例。

卓雅週末2019春夏新品收腰落肩袖襯衫連衣裙 ¥840

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繫帶收腰復古長裙 ¥138

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花式小白裙

都說一條小白裙等於10件流行款，小白裙作為夏日裡最好穿的one piece，簡單舒適而且穿搭不會出錯！還有很多花式可以選擇。

弧形領復古法式小白裙

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日系少女鬱金香刺繡小白裙

長款小白裙

長裙最大的優點就是可以遮你不喜歡的小粗腿，但能隱約露出腳踝顯氣質。不用過多搭配就能悠閒美麗的出街，任何鞋子都能搭出不一樣的感覺。

寬鬆繫帶恤衫連身裙

簡約式半身長裙 ¥387

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全棉文藝風連衣裙 ¥179

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白色吊帶裙

大多數吊帶小白裙看起來會比較有公主風和甜美的感覺。當然也可以變成美麗誘人的小性感路線。

在這個幾乎可以每天都穿裙子的季節裡，衣櫃中可不能少了好看又百搭的小白裙哦。

(產品資料以官方最新公佈為準)

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