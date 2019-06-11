【網購攻略】 80﹑90年代的香港紅人穿甚麼? Vintage風必備item!

人人都說時尚是個圈，曾經的時尚兜個轉又回來了，90年代香港女星們的穿搭，現在回看依然一點都不覺得過時。今天總結一下當年香港影壇美女的穿搭特點，介紹5個經典歷久不衰的穿搭item！讓你今個夏天可以輕鬆的做個潮流復古girl～

1. Oversize恤衫

夏天一定不少得恤衫！Oversize恤衫是90年代復古的經典item之一。白恤衫當時超級流行，不論林青霞、劉嘉玲、張曼玉、王祖賢、黎姿......幾乎人人都一定有過美美的白恤衫造型。恤衫配高腰牛仔褲，必定是復古港風的標記。再加一條金屬扣的寬腰帶，帥氣十足得來亦很有女人味。

復古Boyfriend Style白色襯衫 ¥89

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Oversize長袖恤衫 ¥229

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牛仔元素深受那個年代女星的喜愛，牛仔襯衫與寬邊大帽看起來完全是個Cool Girl。

長袖牛仔恤衫 ¥262

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復古大蝴蝶結牛仔恤衫 ¥115

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2. 露肚裝

夏天就是要展身材！八九十年代女星個個身材好，人人都有纖腰長腿，夏天到了大家自然要展露一番！這種露肚裝穿起來低調，不會太暴露。

短袖修身顯瘦上衣 ¥140

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普通恤衫的話也可以在衣服的末端打個結，把恤衫卷起來，效果也很好看。

韓風小清新綁帶格仔恤衫 ¥99.99

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3. 吊带背心

那個年代的香港女星們都艷麗得很，身材又好，都不吝嗇展露自己性感的一面，夏天都愛穿吊帶裝。

小性感吊帶針織背心 ¥109.9

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無縫式小背心 ¥290

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4. 大紅裙

大紅裙看似很難carry, 能駕馭的都是氣質大美人。大紅裙這種艷麗的風格又是當年女星人人喜愛的item, 幾乎每個90年代香港女神都留著紅裙照，大展女人味。

紅色格仔背心連身裙 ¥179

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5. 小黑裙

除了紅色，小黑裙一樣受歡迎，而且感覺比較容易駕駛。小黑裙一般配深V領。

黑色露背收腰連身裙 ¥790

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這樣一看是不是發現，或者我們現在穿的，80﹑90年代的紅人早就穿過了！這些復古潮流確確實實歷久常新，怎樣穿也不會膩，經得起時代巨輪的考驗。復古港風的精髓就是，無論相隔多少年後，相中人的氣質卻依然動人。

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