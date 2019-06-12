【網購攻略】一個空氣炸鍋 煮出9萬幾種菜式！

如果大家有試過係屋企家做炸物料理就知道炸物過程危險，油鍋溫度難控制又麻煩。最近就有一款小型家電——空氣炸鍋，方便大家係屋企也可以輕鬆整出健康無油嘅煎炸料理！

這款空氣炸鍋是利用專利科技達到不用一滴油，一樣可以整出油炸食物的效果。它的原理就是：在密封的鍋裡利用高速循環的熱風，把在鍋裏的食物加熱焗熟；而加熱的空氣便代替了滾油，帶走了食材表面的水份，做出外脆內軟的煎炸效果。

九陽智能空氣炸鍋比起傳統炸鍋更勝一籌的，是它安全、健康和方便。而且體積小不佔地方，放在有土地問題的香港家居也完全OK！最重要的是價錢都很OK，只需$1299，性價比極高！

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而且九陽這款智能空氣炸鍋操作非常容易，就算是廚藝新手也能炸出健康好吃的薯條，可以同地獄廚神講byebye！玻璃設計的機身可以方便隨時觀察食物變化，不需要密密開鍋檢查；更有自動旋轉烘烤功能，相比傳統炸鍋要自己打開翻面， 而新機幫你自動完成！

雖然它名為炸鍋，但其實也能有其他自動模式做到多款菜式，例如是焗Pizza、烤雞等等！大家只需要把食材放進鍋裡，選擇合適的模式，炸鍋便會幫你處理。你需要做的就是等食！放工之後拖著疲累的身軀回家，把食材稍微處理一下便丟到鍋裡，隔一陣就有得食，係唔係好方便呢！比起要預熱的焗爐更省心省時間。順帶一提，這款九陽智能空氣炸鍋更可以Wifi連接手機操控，無需看守，人類再也不用怕又熱又焗的廚房了！

它的設計十分安全，傳統炸鍋滾油容易四濺，但九陽這款是密封式設計，蓋上鍋蓋就不用怕油彈出來了。跟小朋友一起玩煮飯仔便可以有些新意，不再是菠蘿腸仔這類簡單菜式，嘗試用空氣炸鍋做大人小朋友都喜歡的無油薯條，健康又好食。要說這炸鍋有什麼缺點，大概就只有運行時的一點嘈音吧。

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如果你的家裡正欠缺一款萬用廚具，不妨考慮一下這款九陽智能空氣炸鍋，相信它不會令你失望。

(產品資料以官方最新公佈為準)

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