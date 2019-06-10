【網購攻略】潮流穿搭指南 今年不用買新褲 只需加多兩條帶

雖然很多人把背帶褲也叫做吊帶褲，不過今天說的吊帶褲，指的是兩根帶子直接與褲腰相連，前面沒有小肚兜的款式。

兩者相比，同樣是經典單品，但風格略不同：左邊的背帶褲減齡感更強，而吊帶褲則更偏英倫紳士風，夏天穿吊帶褲會更涼快。

這種吊帶背帶褲由工人背帶褲演化而來，一開始由美國30年代的礦工下井所穿著，結實的單寧面料防划破，口袋便於放工具。後於青年浪潮裡被街頭年輕人拿來作為酷的標誌，又在美國女權運動中成為願頂半邊天的女性宣言符號，而後一直伴隨著復古文化，成為機車和學生黨裝扮的經典單品。

而吊帶褲則是背帶褲被英倫文化階層的改良結果。雖只在普通褲子上多出兩根吊帶，但基礎款立變特別款。

很多人會擔心，吊帶褲穿起來像工人或報童。但它遠比你想像中要更加百搭和有趣。 歐美時尚大片曾經最愛用的組合就是黑色吊帶褲配白襯衫。白襯衫的領子多打開一點，職場精煉與性感撩人兼具的新女性。

搭配白襯衫，性感撩人

如果不想專門買吊帶褲，可以只買一條吊帶，自己DIY，任何褲子都能變成吊帶褲。

不同襯衫不同風格

大部分衣櫃裡的襯衫都可以拿來與吊帶褲互搭，同時吊帶褲的百搭特性又能讓不同襯衫的整體風格演變出不同結果。 搭配格紋襯衫，再把鞋子換成馬丁靴，就是英倫男孩風。

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搭配T-shirt更休閒

吊帶褲和T-shirt的搭配最為常見，也最日常。簡單的T-shirt+吊帶褲可能會有些單調，會穿的時裝達人們會添加很多配飾。例如時裝編輯Leandra Medine會用紅色吊穗項鍊疊搭硬幣項鍊，將日常搭配通過小成本提升到了時髦街拍的程度。

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裸穿更性感

在夏季裸穿吊帶褲也是最合適裝扮：若隱若現的優美肩膀與鎖骨線條，在硬挺面料和寬厚工裝肩帶的對比下，與裸穿男友襯衫同理，比蕾絲吊帶更能激發出危險誘人的性感氣息，同時活力而舒適，適宜大部分日常輕鬆場合。

今日種草就到這，看完是不是對這個經典單品又了新的看法呢？快快用它來叫醒你的衣櫃吧！

(產品資料以官方最新公佈為準)

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