【網購攻略】OL Office 必備 自製果汁做早餐無難度！

減肥修身，一直是OL們的畢生事業，尤其工作的時間長，長時間坐令到肚腩仔增生、無時間運動減肥！唯有從飲食入手，食得健康、自然修到身，減到肥啦！依家只要$149，就可以買到便攜式迷你小型榨汁機，係Office都可以隨時隨地帶生果返去榨汁做早餐減肥啦。

便攜式迷你榨汁機，小巧輕便，方便一眾Office Lady放在手袋，甚至長期放在Office。只需早一兩日預先買好水果放，準時回到公司即可享用低卡又健康無添加的100%果汁，比起現在市面售賣的砂糖與化學添加劑果汁，絕對是性價比加營養取勝！350CC設計，容量足夠一人單次飲用，無線設計更加是去到邊用到邊，只需簡單USB充電即可，方便Office使用。

清洗亦簡單，因為小型設計，只需加入清水再次開動，即可清洗到杯中所有地方，毫無盲點！！

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人體每日吸收卡路里總量需有適量限制，簡單一餐可去掉多餘卡路里。要減肥，則每日計算所需卡路里需要，一日吸收少於必需卡路里的份量，比起做運動，更加快捷、合適地減去多餘脂肪。以350CC 的香蕉牛奶計算，只有270卡路里，比起日常早餐一碗沙嗲牛肉麵的665卡路里來得更健康又果腹。

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不過榨汁機更有一個超特別又好用的功能，有需要時，可化身充電尿袋！超級方便！以呢個價錢買到小型電器，絕對值得開箱一試！

(產品資料以官方最新公佈為準)

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