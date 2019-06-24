【網購攻略】女神必備精緻耳環 戴出你的獨特氣質

飾物絕對可以為一身裝扮增添點綴，而當你照著鏡子覺得身上還差點什麼，很大機會是你忘記了一對耳環。千萬不要輕看一對耳環的功力，今天就來介紹幾款性價比超高的耳環。

百搭線型耳環

它簡潔而有存在感，細細的一條能讓日常裝扮有一種獨特的精緻感。在重要場合例如酒會或者派對，搭配小禮服也不輸陣。

925 Silver星空折疊小鑽耳環 ¥124.7

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搶眼誇張耳環

當你的穿裝不夠hold住整個氣場，怎樣才能顯得與眾不同？存在感比較強的耳環，一但用得好，會讓造型立刻升級。

氣質流蘇耳環 ¥139

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同時Anne Hathway這樣用圓形耳環與衣服上的波點呼應，都是配搭裙裝的小心機。

各種帶有簡約感珍珠耳環，能為造型增加不少氣質。

天然淡水珍珠小葫蘆耳環 ¥89.7

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紅色的搶眼耳環能為風格添加無比時尚感，值得入手。

紅色誇張圓形耳環 ¥58

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紅色櫻桃耳環 ¥49

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低調耳環

誇張的要有，低調的也需要。耳環就是這樣的存在，小小的一點，少了不會怎樣，但有了它，整體造型的精緻度立刻提升。

如果穿得比較搶眼﹑或較多色彩的時候，帶一對小小的耳環，就有了平衡感。

925 Silver璀璨鑽鏈耳環 ¥97.4

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更可的是，如果你有很多耳洞，這種可塑性高的小耳環，可以多戴幾對，玩出各種花樣。

圓形百搭耳環 ¥288

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淡水珍珠耳環 ¥59

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精緻三連顆迷你珍珠耳環 ¥109.4

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高級感金色耳環

金色耳環看似浮誇，用得好的話，可以很好的提高全身質感和精緻度。穿白襯衫時帶一對，白金相遇，滿滿高級感。

長款流蘇耳環 ¥175起

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衣櫃裡的基礎款，用幾何元素的金色耳環搭配，多出幾分藝術氣息。

法式復古優雅百搭耳環 ¥98起

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關於耳環就說到這裡啦，屈指一算，你還差哪幾對？

(產品資料以官方最新公佈為準)