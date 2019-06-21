【網購攻略】一啲都唔hea 百搭T-shirt著出多種型格

真正歷史不衰的應該只有T-shirt, 看似很普通，但其實襯得好，一樣可以輕鬆易舉著得cool, 著得潮！

很多品牌會推出合作系列的印花T-shirt, 非常適合與正經西裝或者制服類的服裝互搭營造巧妙感。如這件《生活大爆炸》T-shirt，正好懷念此劇的大終結；活潑的色彩適宜夏天，同時著名劇集的故事線又讓整體造型感覺很smart。

圖案Tee雖自帶圖案，但能與各種item百搭，今天就來介紹幾種經典穿搭法。

A.圖案T+褲

在那些不需要過分光鮮穿著的日子裡，穿上一條牛仔褲，讓圖案Tee為你撐場，莫過於最簡單又時尚的搭配。深色T-shirt配白色牛仔褲，修身又清爽。

如果你擁有小蠻腰，一定要把T-shirt打個結，青春活力，性感多一分。

鹿與飛鳥 日系原創復古寬鬆T-shirt ¥ 125

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MUKZIN 印花復古短袖T-shirt ¥360

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UNDORABLE 藝術家聯名人物印花T-shirt ¥199

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B. 配搭半身裙

半身裙與T恤配搭的黃金法則就是，與圖案裡的顏色相呼應。可以是同色，也可以是撞色。

CLOOOUDS 藝術感粉色短袖T-shirt ¥359

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所謂「不搭就是最搭」，圖案Tee就是嘗試各類奇怪配搭實驗的好選擇。例如將它和優雅的真絲裙配搭，兩種完全不同屬性的item混合在一起，時尚感立即提升。

SYAO 情侶款T-shirt ¥149

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ZIZIFEI 日系印花Tee ¥89.25

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C. 做內搭

按照以上邏輯，圖案Tee還可以用它的活潑來中和各種特色的服飾。例如感覺正經的西裝褸或粗花套裝，有了它做內搭，看起來更年輕有活力了。

AWAYLEE 李薇設計師印花Tee ¥998

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當然圖案Tee造型並不意味著馬虎，一點紅唇、皮褸或休閒西裝就可以變身成為cool girl。

ICY 漫畫印花Tee ¥359

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+ 4 + 3 + 2

HOWL 趣味NASA黑洞圖案Tee ¥169

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T-shirt每年都可以換，只要是好看的圖案和style，結合良好質地﹑高透氣性和舒適度就可以經常更換新款，看完是不是迫不及待要馬上入手幾件T-shirt呢！

(產品資料以官方最新公佈為準)