【網購攻略】旅遊達人必備小工具 執篋神器

去旅行本應該是一件令人興奮的事，可是收拾行李卻是一件煩人的事。不知道大家曾否因為帶漏東西而造成麻煩呢？假若有一間旅遊達人店鋪，讓你快速物色到去旅行的必備用品，那一定是各位旅行發燒友的天大喜訊。

首先，大家必定曾經因為充電的問題而苦惱。由於世界各地的電壓和插座都有所不同，因此香港所用的「三腳插」未必適用。而這款萬用插座必定能幫到大家。

1. 全球通用多功能旅行插座 ¥59.9起

這款萬用插座具備適用於不同地方的插頭，有歐美的、有日韓的，任均選擇，只要輕輕一推旁邊的按鈕，便能輕鬆轉換。而且還附有多個USB充電位，一次過為多部手機充電也沒有問題。

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另外，在收納衣物、內衣和個人用品方面，相信大家都遇過擺放混亂的問題。不過，一套數個的收納袋絕對幫到大家。

2. 收納袋套裝 ¥39

收納袋套裝包括衣物收納袋、內衣收納袋和護膚品收納袋等等，一套七件，讓大家輕鬆分類，善用行李箱內每一寸空間。衣物袋還有「安全帶」，讓衣服不會在運送期間散亂。

你的任務只需要將每件衣服摺靚靚，分類好放到不同的收納袋中，整個行李箱的空間必定立即提升，而且可以整整齊，不怕旅行時找不到需要的物品。

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+ 5 + 4 + 3

3. 電子行李磅 領券價¥34

當旅程結束，大家行李箱的重量必定增加不少，如果行李超重，航空公司便需要收取額外費用，讓大家大失預算。這時候，能夠隨身攜帶的電子行李磅必定是各位的好幫手。

只要將行李箱的手把勾到小巧輕便的行李磅上，便能馬上知道行李箱的重量，避免到時到達機場才發現行李超重，造成不便和尷尬。

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最後，祝閣下旅途愉快！

(產品資料以官方最新公佈為準)