【網購攻略】$150唔使 幫你執整齊個廚房！ 4大超抵廚房用品

平日煮飯係咪次次都會搞到「雞手鴨腳」，煮完飯仲有一大堆清潔功夫要做？唔緊要！只要你有以下嘅廚房用品，一定可以將廚房收拾得整齊企理，以後就可以慳返好多時間！

1. 多功能調料盒置物架 ¥36.9

置物架分咗幾個區域，可以好企理地擺好唔同嘅廚房用具，例如筷子﹑湯勺﹑刀﹑調味料﹑醬油。更重要嘅喺，置物架仲設有手機支架添！咁鐘意一邊睇住YouTube教學或者一邊煲劇一邊煮飯嘅廚神就可以方便得多啦！而且置物架底部仲有瀝水盤，等洗完廚具嘅d水唔會積住哂，相當細心～

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2. 煲蓋置架 ¥15.99起

屋企買埋買埋好多「沙煲冷餐」，一定都會遇到一個好麻煩嘅事情，就係永遠都唔會知道個煲蓋應該放邊！所以呢個煲蓋置架絕對可以方便你嘅生活～ 整齊又企理，慳返好多位。

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3. 切菜工具 ¥18.8

有冇覺得有時煮飯最麻煩就係煮之前嘅預備功夫？切下蒜頭﹑蘿蔔，可能已經花咗好多時間，仲可能搞到周圍都係食物嘅殘骸！如果你擁有呢個切菜神器，基本上可以幫你慳返一半時間去煲吓劇拖吓地咁。用黎粗絲﹑幼絲﹑厚片﹑薄片﹑磨泥﹑切薯格花都冇問題！呢個工具仲可以護手，以防刮親自己。

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4. 牆壁掛式置物架 ¥59

如果一個置物架唔夠用，你就可以好好利用牆身嘅位置，安裝呢d牆壁嘅置物架同掛勾。無論係刀﹑醬油﹑勺﹑碗碟﹑毛巾等，都可以利用牆壁置物架放好，慳返好多位置。

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只要將所有用具妥善安置好適合嘅位置，每次用完都可以好順手放返好，煮完飯之後廚房一定可以保持整齊！快啲入手以上嘅廚房整潔小幫手啦，以後煮完飯都唔會「七國咁亂」！

(產品資料以官方最新公佈為準)