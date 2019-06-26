【網購攻略】最抵最豐富積分回贈信用卡優惠概覽網購只需一卡在手

話咁快夏天同暑假又翻嚟喇！香港炎炎夏日之中，一定有好多人會匿喺屋企煲劇同埋上網；又或者有好多人都會選擇暫時避一避暑，離開香港去轉旅行，無論你係邊類人都好，小編今日都為你地介紹翻一啲幫你慳錢慳到盡嘅信用卡，務求令你可以喺今個夏天玩到盡！

係介紹之前，小編可以話比大家知點樣用轉帳增值嘅方式慳慳信用卡嘅手續費先！

教你用轉帳功能增值支付寶HK

支付寶HK的「餘額付款」手續費全免！用家只要利用支付寶的「轉帳」功能增值餘額，就可以免手續費之餘，又賺信用卡回贈。

1) 首先，用家要有兩個支付寶HK帳戶，我們舉例稱之為A及B。

2) 然後，用家要在支付寶HK帳戶A充值，再選擇「轉帳」， 將金額轉至支付寶帳戶B。

3) 最後，再將款項轉帳至支付寶HK帳戶A，就可變成自己的支付寶餘額，用作淘寶購物付款。

網購之選：

1. 美國運通 Blue Cash

你只需要有15萬年薪就可以申請美國運通blue cash卡，無論你喺網上買嘢定係喺實體店買嘢都好，只要你有𠵱張卡，都可以享有1.2%無上限回贈！

另外你仲可以享有一啲全年優惠，例如: 買百老匯、PALACE 及 AMC 戲院購買 3D 及正價電影戲票有 8 折優惠，喺Pacific Coffee買手調飲品可以免費升級。

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(AmericanExpress官網截圖)

2. Citi Cash Back

𠵱張卡最正地方是外幣簽賬有 2% 簽賬回贈，假如你喺Vi Mytheresa、Farfetch 、MatchesFashion、YOOX呢啲網站買嘢都會計入外幣簽賬，用𠵱張卡網購變相有98折優惠。另外喺食肆同酒店簽賬都有 2% 回贈！

由即日起至6月27日申請呢張卡仲有迎新優惠，包括於發卡後首兩個月內消費滿$10000或以上可享有HK$1,200簽帳回贈； 另外如果喺10月31日或之前用𠵱張卡喺指定零售商消費，就可以享有最多HK$350嘅簽帳回贈；最後於發卡後首兩個月內用手機以Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay付款仲有HK$40現金回贈。

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(Citi Bank官網截圖)

3. Citi Rewards

於本地超級市場、百貨公司及電訊公司簽賬（包括以自動轉賬繳付之電訊賬單），全年可享5X積分，於生日月份更可享8X積分，信用卡積分永久生效，可以隨時換現金券、戲飛、里數，又或者以Pay With Points喺消費嘅時候抵銷簽帳，亦有低至7折積分兌換禮券呀！

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(Citi Bank官網截圖)

4. EarnMORE銀聯卡

接住要推介嘅就係安信發行嘅 EarnMore 銀聯鑽石卡，年薪要求只需15 萬，即每月$12,000 蚊人工就申請到，而且EarnMore 銀聯鑽石卡最正嘅地方是所有消費包括海外簽賬、八達通自動增值都有 2% 回贈，相當於 98 折優惠，佢仲可以豁免外幣簽賬手續費。

現在申請除咗免首兩年年費外，仲可以有一系列迎新優惠，於發卡後指定日數內簽帳滿HK$8,500或以上嘅指定金額可以得到OTO Qseat 足部按摩器、HK$600 Häagen-Dazs™禮券同埋HK$500現金回贈。

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(PrimeCredit官網截圖)

5. 渣打 Simply Cash Visa

渣打推出嘅 Simply Cash Visa 卡有好多優惠，例如全年本地簽賬、八達通自動增值、網上購物、自動轉賬都有無限制 1.5% 回贈。於海外簽賬就有 2％ 回贈，最適合鍾意網購的朋友。只要年薪有24 萬就可以申請喇！

仲有最抵嘅地方係，只要喺2019年7月2日或之前申請嘅話，首 2 個月內簽賬有 100% 現金回贈，迎新優惠及額外禮遇總共高達$1100現金回饋。咁抵真係要快啲申請張喇！

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6. 星展銀行DBS Compass Visa

如果你係用開淘寶天貓網購嘅話，𠵱張卡就幫到你喇！當你每次用呢張卡喺淘寶天貓埋單嘅時候，你都可以有3% Compass Dollar嘅回贈，推廣期為2019年1月1日至12月31日。

其他優惠包括 : 全年用HK Express免費升級行李; 任何簽賬可享6或12個月Flexi Shopping免息分期; 同埋喺指定商戶消費可以有額外1% COMPASS Dollar回贈，你都快啲申請啦！

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(DBS Bank官網截圖)

旅遊之選：

1. Citi PremierMiles

香港人生活壓力大，放假一定要去多啲旅行抖抖氣輕鬆下，成日去旅行嘅你，Citi PremierMiles一定好啱你！

呢張卡最大嘅優點就係海外簽帳可以儲里數，每消費HK$4就可以儲1里數，反正去到外地都會食飯同買手信，不如用一用呢張卡，順便幫自己儲翻張機票啦！順帶一提， 信用卡積分永久生效，咁就唔洗驚過期啦！

除咗儲里數之外，有咗Citi PremierMiles仲可以免費專享全球機場貴賓室服務，同埋免費旅遊保險。你話去旅行係咪應該申請一張呢?

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(Citi Bank官網截圖)

2. 渣打亞洲萬里通萬事達卡

𠵱張卡都好適合鍾意去旅行嘅你，因為你只要喺網上消費每HK$4就可以儲1里數，現在申請仲有迎新禮遇：高達40,000 「⁠亞⁠洲⁠萬⁠里⁠通⁠」嘅里數！

而且仲有其他優惠！不過就要注意個限期喇！如果喺2019年12月31日或之前，逢星期一去「亞洲萬里通」餐廳夥伴消費後用呢張卡找數，除咗可以享有「4蚊1里數」之外，仲可以賺到餐廳夥伴嘅HK$1 = 1「亞洲萬里通」里數（其他日子可享HK$2 = 1 「亞洲萬里通」里數）。

簡單講，即係簽一張單可以賺到兩邊嘅里數，真係抵到爛呀！另外，於7月2日或之前成功推薦親友並於網上申請渣打亞洲萬里通萬事達卡，可享高達 140,000「亞洲萬里通」里數，仲有 額外禮遇 HK$100嘅現金回贈。

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(亞洲萬里通官網截圖)

3. DBS Black World Master Card

用支付寶HK轉帳功能買嘢完全唔使畀手續費！

如果使用DBS Black World Master Card，本地簽帳每HK$6就等於1里數，海外簽帳每HK$4就等於1里數，佢嘅積分仲係冇限期，可以隨時兌換 Asia Miles、British Airways同埋Krisflyer。另外，DBS現正有自己的iGO Rewards平台，你可以配合DBS$同埋港幣以55折兌換機票，預訂酒店、海外租車等等。

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(DBS Bank官網截圖)

今日介紹咗咁多張卡，相信點都有張啱你用，希望幫到大家洗錢嘅時候又慳到錢啦！覺得抵嘅就要把握時間申請喇！

※ 以上一切優惠資訊均以官方網站最新發佈為準。