【網購攻略】精選推介夏天出外小法寶 擊退所有可惡蚊蟲！

網購攻略 網購攻略

夏季天氣炎熱，蚊蟲肆虐。無論是在夜晚還是白天，若有蚊子在耳畔嗡鳴，總讓我們身心疲憊。不僅嗡聲擾人，蚊子更會用6支針狀口器刺入肌膚，導致紅腫、瘙癢，更有甚者還會傳染登革熱、瘧疾等。

蚊子真有血型上的偏好嗎？其實蚊子覓食，主要依靠的是人體發出的生物信號。

有人說「關好門戶可以隔絕蚊子」錯！家中廚房、衛生間等溫暖潮濕的死角，都可能成為蚊子的繁殖場。所以防蚊不妨從「氣味」「環境」「習性」這幾種思路出發：

妙招A·使用驅蟲藥劑

蚊子不能忍受某些天然草本的氣味，因此含有某些特定植物成分的製劑具有明顯驅蚊子效果，並且對人體無害。當然，如以此法炮製，每月更換一次產品則效果更佳。

妙招B·借助黑科技利器

現在很多產品運用仿生學原理，可以模仿人體呼吸、體溫，或利用蚊子最喜歡的感光波長來進行誘捕，往往效果不俗。

珈柏爾 家用無輻射滅蚊燈 領券價¥128起

>>按此領券並購買<<

+ 4 + 3 + 2

GREENYELLOW 家用物理滅蚊燈 領券價¥138

>>按此領券並購買<<

+ 4 + 3 + 2

夏天總是與快樂相伴：喝冷飲、吃燒烤、豐富的戶外活動...... 可除此之外還有殘酷的「人蚊大戰」在等著我們。不怕，學會以上妙招，助你在「戰役」中取得勝利，只留一夏美好回憶。

(產品資料以官方最新公佈為準)