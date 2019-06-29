【網購攻略】除塵蟎清潔用品 同過敏原講byebye

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子曰：「三天不曬被，百萬蟎蟲陪你睡。」這話對了一半——沒錯，儘管你家窗明幾淨，只要你床上用品使用超過5天，就會被百萬蟎蟲大軍迅速佔領！

這些身形不足0.5毫米的小壞蛋來回進出你的毛孔，導致你皮膚過敏、毛孔粗大、開始長痘......於是氣色變差、皮膚狀態每況愈下，想穿著暴露胳膊大腿的小裙子上街都不行了。

此外，它們更是過敏性哮喘、過敏性鼻炎、過敏性結膜炎等各類過敏性疾病的誘因。是不是想想都覺得恐怖？其實也不用太緊張，今天就來教大幾個家除蟎小妙招。

妙招1· 超聲波及電動除蟎

超聲波儀器可以讓蟎蟲抓狂，導致其生理系統紊亂，直至死亡。配合「強力拍打」「清潔排氣」「紫外線照射」等電動功能，清理織物深處的塵蟎及其排泄物，便不是難事了。

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+ 4 + 3 + 2

妙招2· 保持清潔

雖然蟎蟲也會出現在最潔淨的房間裏和最光鮮的臉蛋上，但時刻保持個人和居住環境的衛生仍是十分必要的。同時盡可能減少室內揚塵，也可阻止沾染了蟎蟲的灰塵在空氣中傳播。

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妙招C·利用氣味誘捕或驅蟲

蟎蟲喜歡皮屑、塵埃、食物殘渣的氣味，而不喜歡紫蘇、薰衣草等草本的氣味，利用它們的這種特性對其進行誘捕或驅逐吧！

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學懂以上妙招，保護家人健康，讓蟎蟲遠離我們，過一個健康乾淨的夏季！

(產品資料以官方最新公佈為準)