【網購攻略】OT捱夜必備 餵飼打工仔的健康宵夜

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眾所周知，捱夜會導致皮膚變差﹑黑眼圈、浮腫、暗啞、面黃等問題，通通都會一一浮現。同時也會降低代謝率， 增加飢餓感，飢餓感更會讓人忍不住想要吃宵夜，導致體重增加。捱夜不想忍口，也想吃得健康、保持完美的肌膚！以下食物能幫助你：

1. 藍莓

藍莓具有抗氧化功效，根據研究發現，藍莓在40多種氧化能力中排名第一，而且是花青素含量最豐富的水果。花青素能促進血液循環、保持正常的眼球壓力，以紓解眼睛問題。花青素也能防止紫外線侵害皮膚，有保護皮膚的天然防曬作用，也使皮膚保持光滑﹑有彈性。

2. 綠茶

綠茶如無經發酵， 它的抗氧化成份會比一般濃茶、黑茶高。而美容界人士也會追捧綠茶作為護膚的功具，所以不少美容護膚品牌都會推出含有綠茶萃取物的產品。綠茶也有減脂的作用，它含有的多酚類、氨基酸類等，能幫助燃燒體內多餘脂肪。若吃了甜點、油製食品後喝綠茶，更能有助消滯解膩。同時綠茶也有提神醒腦的作用，在OT昏昏欲睡之時，最適合的就是喝綠茶，因綠茶中的多酚與兒茶素，能使人快速回復精神。

3. 堅果仁

堅果是植物中精華的部分，一般都具有豐富的營養，堅果中含有維生素、礦物質、蛋白質等，而且更含有人體所需的脂肪酸。堅果對改善腦部的營養十分有益處，正符合需要動腦OT的你。

4. 羽衣甘藍

羽衣甘藍是女士必備的食品，它能通便美肌，也能增強身體免疫力。根據研究顯示，食用羽衣甘藍可減低患上乳癌的機會。羽衣甘藍屬高纖低卡食物，含維他命 C、維他命 K、鈣、鐵等，能幫助製造血紅蛋白，比波菜的鐵含量還要高。更有不少女士喜歡把羽衣甘藍與蔬果製作成羽衣甘藍汁作為減肥代餐飲料之用。

捱夜吃宵夜都要吃得健康！選好食物才不會引致健康問題或致肥，讓你即使工作忙碌亦可以保持身體健康和容光煥發的美貌。

(產品資料以官方網站最新發佈為準)