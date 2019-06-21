【網購攻略】產後修腹無難度 靚媽小tips分享

母體在懷孕期間會配合胎兒成長而作出調適， 尢其懷孕的前期和後期，孕婦體內的一種叫鬆弛素（relaxin) 的激素會急劇上升。其中一個主要作用是令腹部和盤腔肌肉放鬆，方便容納持續長大的胎兒。腹部和盤腔的肌肉因此持續被撐大﹑放鬆了九個多月，加上孕期儲存下來的脂肪，導致產後其中一個最大的難題，就是媽媽都要修復鬆垮掉的肚皮！

有人選擇價值萬元的古法紮肚，但並不是所有人都能負擔得起，而且媽媽很多時候也寧願把錢花在寶寶身上。做運動當然可以瘦身纖體，但新手媽媽需要不分晝夜地餵奶和照顧嬰兒，實在很難抽空到運動場或健身房。

我沒有選擇紮肚，待身體復原後，我選擇每天花10-20分鐘在家中的客廳做運動。我非常重視「重力訓練」，先增加肌肉量來提高自身的新陳代謝率，即使躺著也能燃燒脂肪。適當地將「健身橡筋」和「滑行盤」融入家居運動，有助增肌事半功倍。這些居家健身小工具在淘寶多不勝數，並附設教學短片，而且價錢只需數十元。

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媽媽們每天只需用10-20分鐘，少女時代的腰圍一定會回歸的。

(產品資料以官方最新公佈為準)