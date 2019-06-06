【網購攻略】家中開P必備 SOMERSBY蘋果酒特價每枝$6.8！

平時出街飲酒，閒閒地一都一二百上落，仲要未計車錢。與其比人賺舖租，倒不如買定兩箱看門口！叫哂成班朋友上黎屋企任飲，都係每枝$6.8，買兩箱仲有95折！每枝平多$0.3，好過開P果陣先衝落便利店買！一大班朋友，嘆冷氣、飲酒打機過週末！

飲品屋企唔怕多，最怕需要時落街益左便利店，又買貴左。Somersby蘋果酒，易入口又冇啤酒苦澀味，男女都啱飲。近排盛行韓風，出街食韓國野好大機會都會飲到由蘋果酒加配其他飲品製成嘅雞尾酒。買哂兩箱返屋企，整返個Apple Cider Rita比女朋友飲！就唔洗去食韓國嘢先飲到啦。

岩岩夠年紀，最愛拎住一枝枝便利店買嘅蘋果酒，同朋友係海旁坐底談心。依家大個有機會搬出黎住，緊係叫齊朋友一齊上黎重拾下當年經典回憶！忙咗成個星期，有機會係電視前抖抖，打開雪櫃飲枝蘋果酒，追下劇又一日。

平時去超市買嘢最怕抬重野，仲要買咗玻璃樽驚打爛，依家上Ztore買滿$350直送家中，唔洗抬足30分鐘，享受一枝5分鐘！買兩箱只係$313，買多幾包零食啱啱好送到屋企。玻璃製品最怕運送過程出事，如果不幸地運送過程有任何問題，都可以搵客服跟進，好過自己由超市抬番屋企打爛嘢都冇得賠。

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