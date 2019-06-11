【網購攻略】父親節暖意窩心系列 將最好給爸爸

父親節又到啦！緊係要氹吓平日辛苦工作照顧屋企嘅爸爸啦！父親節買乜好？相信好多人都會為揀禮物而頭痕。以下推介幾款精選禮品，實有一款啱爸爸。

1. 按摩椅/器

按摩器或者按摩椅係一個十分唔錯嘅選擇，因為最終受惠嘅人一定多過一個！主要有三款按摩儀器介紹一下：

本博8d電動新款按摩椅

主要分旗艦款和至尊款，旗艦款基本的功能有：8D靈動機械手覆蓋全身﹑真零重力平躺升降杆﹑臀部高頻震動按摩﹑氣囊波浪推拿按壓﹑背部紅外熱灸﹑12種自動仿真人按摩模式﹑全包裹式氣囊推揉按摩﹑足底凸點針刺頂壓按摩﹑頸部深度彈簧按摩頭等等。

至尊款設有加長的全行程按摩，及智能檢測人體曲線，和藍牙音箱。可選限量黑色﹑紅色和金色。

旗艦款原價¥13888，𠵱家優惠價¥2698，領取優惠券可再減¥1000！所以只需¥1698就可以到手！

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+ 4 + 3 + 2

美國Westinghouse多功能按摩椅

Westinghouse是美國著名的電器設備公司，他們的家電一直都很受歡迎。這款多功能按犘椅利用三組電機，每分鐘能達到高達2500轉，力度十足。16組腳部氣囊﹑三排腳底滾輪，能360度全包裹深度按摩，特別能舒緩長期穿高踭鞋的不適。腳部有15cm的伸縮距離，臀部和小腿更有45°C恆溫熱敷，讓按摩體驗更舒適。

原價¥26999，特價¥12999，同樣可領取優惠券再減¥1000！實際到手價只需¥11999。

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家用腰部局部按摩器

屋企冇空位放按摩椅嘅話都唔洗灰心！一部簡單輕巧嘅按摩器一樣可以滿足到愛爸深切嘅你，同樣可以照顧到爸爸平日辛苦工作勞累嘅腰骨！正所謂男人最緊要有腰力，平日無論做咩工作都好，上咗年紀難免都會有腰酸背痛嘅問題。呢個腰部按摩器採用四顆滾輪式按摩﹑正反揉捏方式﹑紅外加熱功能等。而且雖然話就話係腰部按摩器，但其實佢一樣適合按摩你嘅頸﹑肩﹑腳等部位。

𠵱家購買可領取優惠券減¥20，¥279就可以包郵帶回家送爸爸～

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2. 免運費家私精選

以下精選幾款超受歡迎實用抵玩精緻，而且免運費嘅傢俬！絕對係送舊迎新﹑父親節一家受惠首選。

北歐風簡約雙人床架

爸爸只有一個(Maybe more for someone)，相信大家都想將最好的送給他。想爸爸訓得好啲，索性趁住依個普天同慶嘅雙重大日子(618淘寶節+父親節)，貼張大床比爸爸啦！

白色嘅床架配咖啡色白蠟床腳，北歐感覺十足。床板採用15mm厚度松木排骨架，結實之餘可均勻分散壓力，就算爸爸媽媽200磅都一樣承受到。床頭櫃設計一流，可以將爸爸媽媽平日訓教需要用到嘅貼身物品(例如係眼罩)，方便地好好咁放置好，需要嘅時候就可以拎得好順手！

而且床頭櫃嘅儲物空間都相當之大，有30cm嘅深度，咁就可以多個位將雜物放置好。最重要嘅係，床頭居然有充電插座！完全係懶人恩物，叉電都唔需要行落床。

尺寸分別有兩個： 150cm*200cm，限時到手價¥1579(原價¥3198)；180cm*200cm ¥1779(原價¥3598)。平到爛嘅價錢仲要直送到屋企，比起平時香港買可以慳返一大筆！快啲同你啲兄弟姊妹叔伯表哥商量一下啦～ 記得買之前拎埋¥20優惠券先呀！

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人體工學電競椅

無論你是否一個職業電競選手，你工作嘅地方都需要一張似模似樣嘅電競椅去照顧你嘅腰骨。依張電競椅犀利之處就係佢仿賽車坐墊嘅設計，配合埋屋企舒適嘅環境，絕對好坐過賽車。運用人體工學原理，流線型順應身體線條，配合脊椎曲線，減輕腰背壓力。腰托可150度大幅度咁挨，而且配合可收合嘅擱腳腳墊，超級舒服。

電競椅原價¥1056，𠵱家特價半價都唔洗！只需¥455直送到屋企！ 一樣有¥20優惠券。

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無限伸縮可折疊餐桌

有冇試過係屋企招呼客人，但係屋企張枱唔夠大，姨媽姑姐黎到都要企係度同你打邊爐？如果你有遇過依個問題，唔想父親節過節時又再重演，你需要嘅就係依張可以無限伸縮嘅可折疊餐桌！

張枱收起嘅時候只有50*95cm之大，靜靜地係屋企角落可以完全唔起眼唔佔空間。但佢厲害之處就係可以不斷伸延，只開一塊活動板嘅時候可以比爸爸媽媽兩個人燭光晚餐。而最多可以開四塊活動板，枱面足足有兩米！夠哂10個8個人食飯。

兩個顏色可以選購，分別係胡桃色同原木色。原價¥5660，𠵱家只需¥2631直送到屋企，唔買真係蝕咗咁。快啲去拎埋張¥20優惠券即刻買埋佢啦。

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3. DW Danielwellington

DW相信冇乜人唔識，今次淘寶官方旗艦店趁住618淘寶節仲有大減價，低至5折！係半價！買返隻同爸爸一齊帶都好吖。當中仲有20多款唔同款式嘅錶帶可以慢慢挑選。

限時5折 原價¥1380 狂歡價¥750

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4. 小米4S 50寸電視機

小米4S 50寸電視機618淘寶節優惠價只需¥2299，限時優惠，機會錯過就冇啦！買返部返屋企，唔止爸爸開心，成家都一樣高興添。限時香港仲要免運費！兩千零蚊買部新電視送到返屋企，簡直係抵到爛。

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5. 平板電腦

買返部平板電腦比老豆得閒睇吓戲﹑打吓機﹑上吓網，都係一個好唔錯既選擇！平板電腦方便攜帶，細細部又輕，帶出街絕對冇問題。重點係，以下介紹嘅平板電腦都好平，一千蚊都唔洗就有交易！買返部返屋企自用又得，跌爛或者整唔見都唔會心痛。

Teclast 台電科技A10S 10.1寸超薄平板電腦

Teclast支援Android系統，32GB, 使用高清顯示屏幕﹑輕薄設計，十分輕巧，帶出街都好方便。平平地，幾百蚊比老豆用黎打吓機﹑上網﹑睇戲都一流。𠵱家618淘寶節優惠價只需¥679！ 記得可以領取¥20優惠券再購買。香港仲免運費添！

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榮耀平板電腦5 8寸屏幕

如果Teclast唔啱心水，但又想買平板電腦的話，你仲可以考慮一吓另一個國內牌子「榮耀」。平板電腦榮耀有8寸屏幕，一樣支援Android系統，可選白色或黑色，32GB或64GB。黑色版32GB係618淘寶節優惠價只需$999！一樣要記得領取¥20優惠券再購買，同樣香港免運費。

榮耀平板電腦設多重智能護眼模式，可過濾藍光，保護視力。而且仲有人臉識辨系統，可快捷解鎖屏幕，十分方便。

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6. 室內健身單車

如果你老豆係一個熱愛運動健身的Cool Daddy, 咁家中嘅健身設備絕對係一個送禮好選擇。依個健身單車輕巧，細細部唔會好佔空間。靜音﹑而且有心率監測功能。另外仲有健身用嘅彈力拉繩，可以踩單同時鍛鍊到上身肌肉。一機多用，可以有三種折疊嘅模式，做到唔同程度嘅鍛鍊。

原價¥1318，領取優惠券減¥20後特價只需¥939直送香港。呢部嘢啱哂平日一邊追劇一邊踩吓，等老豆唔洗咁早中年發福！(雖然最後可能會比呀媽霸咗黎玩)

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7. Vinonly

假如爸爸係一個好酒之人，咁Vinonly嘅紅酒訂閱服務就啱哂你地哋心水。Vinonly提供紅酒訂閱月費計劃，每月都會有2枝經過冠軍級品酒師團隊精心挑選嘅精品紅酒，為你送到府上。隨紅酒仲附送酒卡，以了解紅酒嘅資料，例如年份﹑品酒筆記﹑食物搭配等等。另外仲有品酒視頻提供，以教育紅酒知識。

月費計劃只需$588！每月就有兩枝紅酒慢慢享受，比個機會一家人摸吓酒杯底，談談天說說家中溫馨，一大樂事也。雖然月費計劃係長遠對爸爸嘅愛同經濟上嘅支持，不過都好值得投資！就算飲唔哂，到時拎枝送埋比未來岳父扮下嘢都好。想了解更多有關資訊可到Vinonly的網站查閱。

小編為你細心挑選嘅7大禮物，唔知邊一款啱你心意呢？洗錢事少，最緊要爸爸開心！記得同大家分享爸爸收到禮物嘅開心樣呀。

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（產品資料以官方最新公佈為準）