【網購攻略】香港01獨家優惠碼 着數一一送比你！

618淘寶節有咩大件事？就係有好消息同大家宣佈！就住嚟緊嘅618淘寶節，香港01獲得淘寶嘅獨家優惠碼，專為我哋嘅讀者提供，錯過你就走寶啦！

淘寶新舊用戶適用優惠碼

無論你係網購達人定係新手，依個優惠碼都啱你用！只要係淘寶買滿¥499，結帳嘅時候輸入優惠碼「HK01」，即可減¥50！

優惠碼嘅限期時間由6月16日00:00:00開始至18日23:59:59，可支援與紅包、商家優惠券、購物津貼等疊加使用，可適用於淘寶及天貓平台商品。留意返優惠碼係有Quota㗎，只有400個，所以先到先得，事不宜遲！

淘寶新用戶適用優惠碼

如果你係淘寶新手，註冊手機號為香港地區，而且從未在淘寶或天貓平台有過支付記錄的話，依個優惠碼就啱哂你用啦！只要係淘寶買滿¥21，結帳嘅時候輸入優惠碼「618HKNEW」，即可減¥20！

優惠碼嘅限期時間由6月16日00:00:00開始至18日23:59:59，可支援與紅包、商家優惠券、購物津貼等疊加使用，可適用於淘寶及天貓平台商品。新手一人限用一次，先到先得，數量有限，只有100個！

三大優惠碼使用重點：

1. 折扣碼只支援手機淘寶及淘寶Lite手機程式使用

2. 只適用於香港收貨地址的訂單

3. 記得折扣碼需按指定大小寫輸入

注意：

1. 主辦單位及淘寶可以根據本活動的實際舉辦情況對活動規則進行變動或調整，本活動參加者視為同意本活動辦法及注意事項並受其拘束，活動辦法及注意事項爾後如經主辦單位變更或修改者亦同。 參加者如有或違反本活動規定者，主辦單位及淘寶保有取消參加者參與本活動的權利，並對任何破壞本活動行為保留法律追訴權

2. 用戶不得要求更換其他物品或將獎品轉讓或折換成現金。獎品一經兌換、簽收受領後，如有 遺失、盜領、自行拋棄、毀損，均由得獎者自行承擔相關損害及損失，概與主辦單位無關。

3. 優惠碼使用方式介紹：https://world.taobao.com/helper/knowledge.htm?spm=a312a.7762693.2015080302.5.tLvL0X&kid=1000049487