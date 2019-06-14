【網購攻略】Office滋陰養生飲料推介 關小姐老陳皮冰糖燉檸檬

長期坐係Office口淡淡，長期日日飲coffee or tea對身體都唔好。想飲下嘢又想健康啲的話，得閒沖個冰糖燉檸檬就啱哂啦！

關小姐養生食品工房，出品的美食均都不含防腐劑、色素、添加劑。利用二十年的新會陳皮，西西里島的檸檬，全部由關小姐一人手切好處理，加上古法製作的冰糖，滴水不加，燉煮十三小時而成，濃稠的燉檸檬，濃縮了關小姐數年研究的心血。

老陳皮性溫有化痰除濕﹑止嘔止咳的功效。而檸檬的酸味入肝，對肝有滋養，滋補作用。加上冰糖清潤的效果，燉檸檬對喉嚨痛，咳嗽濃痰，咽喉炎，慢性支氣管炎有顯著的改善作用。絕對是養生最佳飲料之一。

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沖飲嘅方法超級簡單，只需大約三湯匙，加溫水，就可以沖出一杯暖粒粒又健康嘅老陳皮冰糖燉檸檬。滋陰養生之餘，仲可以舒緩各種口嚨不適的症狀。記得存放係陰涼地方，避免陽光直接照射，無需冷藏。

(產品資料以官方最新公佈為準)