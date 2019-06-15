【網購攻略】夏天做運動一定唔少得既4大法寶 等小編話你知！

一年易過又暑假！今個夏天除咗可以係被窩入面嘆住冷氣煲劇之外，一定唔少得約埋幾個知己出去做下運動，享受繽紛夏天。今日就等小編話你知點樣嘆住做運動啦！

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1. 超小隱形入耳式藍牙耳機

出去行山，跑步點都會想聽下歌，咁樣先有mood嘛！無錯！入耳式藍牙耳機一定係你明智之選！

呢次推介嘅旗鑑款耳機主要功能係：5米半徑範圍內連接手機聽歌﹑通話，LED數字屏顯示耳機電量，即拎出即連接手機，48小時電量，防水，防塵等等。

旗鑑款入耳式嘅設計同6D+Hifi音質，包你可以舒舒服受咁聽歌同傾電話。可選經典黑色。Android定IOS嘅手機都啱用。

旗鑑款耳機原價¥399，而家可以用優惠價¥129起就買到喇！

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2. 便攜式掛頸風扇

夏天無論出去行街定係做運動都會大汗疊細汁，但𠵱家唔洗怕，有咗運動掛頸風扇，咁就可以行到邊涼到邊！

呢款風扇長按3秒就可以開著，輕觸按鈕便能改變風速，以紅藍色閃燈表示風扇運作狀態，無電嘅時候可以用USB充電，快捷又方便。佢採用180g 輕身設計，仲有黑色﹑白色﹑紅色﹑綠色，同藍色嘅耳機任你揀！原價 ¥168，而𠵱家賣¥39咋！

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3. 智能運動手錶

如果係運動新手嘅你，小編推薦你用以下介紹嘅智能手錶。要知道做運動其實都對心臟帶來負荷，無論係要留意自己嘅承受程度，定係配合減肥需要都好，留意自己心跳率都好重要。

𠵱隻錶唔單止可以顯示出你嘅心跳率、血壓，仲可以比你睇到每次做運動燃燒咗幾多卡路里。彩色畫面可以比你輕觸式操控，又靚又易用！其他功能包括：來電提醒、訊息顯示、藍牙拍照等等。仲有唔同顏色比你揀，包括黑色、紅色、紫色、綠色，同藍色，做運動襯埋衫話咁易！𠵱​家優惠期間只需¥329起就有交易喇！

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4. 運動頭盔高清相機

想係潛水、踩單車、打war game、潛水嘅時候都比朋友感受到同你一樣嘅體驗？一個高質頭盔相機就滿足到你嘅願望喇！

運動頭盔高清相機支援4K高清拍攝，60米防水，潛水拍片模式，3種美圖模式，防震，wifi連接，仲可以遠距離操控。配合埋廣角模式，更容易影到想要嘅景物！你亦可以將佢裝係頭盔或單車把手上面，方便拍攝。有黃色同黑色可供選購，只要用¥399起就可以到手喇！

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+ 4 + 3 + 2

小編今日特別為你挑選呢4款運動用品，希望大家唔洗自己亂揀中伏之餘，又可以舒舒服服咁做運動，同朋友過番個開心嘅夏天！

(產品資料以官方最新公佈為準)

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