【網購攻略】Farfetch 時尚海外網購平台 精選貨品7折

網購攻略
撰文：
最後更新日期：

時裝世界每日都變化萬千，引用Project Runway主持Heidi Klum的一句話，「One day you're in, the next day you're out」

【7折優惠】女士專區—按此連結挑選更多各大海外品牌的服裝、鞋袋、配飾！

Farfetch時裝海外網購平台現正進行網購優惠，只需付款時輸入優惠碼【JX30】，精選特價貨品可再享有7折，無限任用。

從典雅知性到優雅搖滾

現任GIVENCHY創意總監的Clare Waight Keller就成功打敗從前的自己。在CHLOÉ領大旗的日子，創造無數個令女生愛不釋手的手袋設計，更為品牌帶來可觀收入。但當被公佈為GIVENCHY的創意總監時，不少人感到驚訝，甚至認為她並非接任Riccardo Tisci的最佳人選。

不過Clare並未有因此氣餒，相反比前人做得更出色，並獲得品牌創辦人Hubert de Givenchy的讚賞，完美地演繹出當年Audrey Hepburn的知性氣質。而且於在任期間獲到不少世界性的獎項提名，可見她並未因過去在CHLOÈ的成績而驕傲。

若你今天才懂得欣賞Clare的知性美學也不會太遲。皆因現今網絡世界發達，隨處都可以找到她的足跡。英國著名網上平台FARFETCH最近就推出精選商品7折的優惠活動，當中除了包括Clare於GIVENCHY設計的單品外，同時亦有她於CHLOÈ的舊作，讓你清楚看到她每個時期的經典作品。

我們先睹為快，看看她每個時期的變化！

>>立即前往逛逛<<

CHLOÈ Pixie bag HKD 8,922

Pixie bag算是Clare離任前最後的作品。配合金色手環，既瑰麗又容易配襯日常造型，不論上班或放假都十分適合。品牌的琥珀色可謂標誌性，其影響力遍及大小的快時尚店。

>>按此購買<<

+6
+5
+4

CHLOÈ 'Chiffon Rainbow' pleated skirt HKD 8,325

Clare擅長利用輕形的物料配搭小配件，走起來如同仙女般，塑造出屬於CHLOÈ的女性形象。而同埋的手法，她亦於GIVENCHY中展現，但卻有不一樣的感覺。

>>按此購買<<

GIVENCHY Whip cross body bag HKD 13,650

來到GIVENCHY，她較常利用色彩的強烈對比營造前人留下來的黑色浪漫風格。不過卻在細節上加入了不少金色的配件，使設計更女性化。

>>按此購買<<

GIVENCHY envelope clutch HKD 6,083

Logo設計上她並未有作出很大的改動。不過在大logo風潮下，她依舊保持小logo的優雅，可見她對時裝是有獨到的見解。

>>按此購買<<

GIVENCHY ruffled scarf neck blouse HKD 7,400

先前曾提及，Clare擅於利用較輕身的物料營造女人味。於GIVENCHY的設計中，她仍有保留這種手法，不但型格，更合適上班一族。

>>按此購買<<

+2

【立即選購】精選貨品7折優惠！按此連結挑選更多男士最新上架服飾！

※ 本次優惠碼推廣自由度相對較大，官方尚未公佈優惠碼完結日期，亦可以循環使用。惟以下品牌及二手產品並不適用：Acne Studios, Balenciaga, Balenciaga Kids, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Burberry, Burberry Kids, Fendi, Fendi Eyewear, Fendi Kids, Maison Margiela, Mm6 Maison Margiela, Red Valentino, Saint Laurent, Valentino. 按此本看優惠碼條款及細則。

(產品資料以官方最新公佈為準)

【網購攻略】家用美容法寶 女士居家美顏必備
【網購攻略】男士夏天專屬的 夏威夷恤衫
【網購攻略】夏日沙灘裝備大盤點 性感女神風Bikini
【網購攻略】美國街頭Casual Look 從一雙鞋開始
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。