【網購攻略】Farfetch 時尚海外網購平台 精選貨品7折

時裝世界每日都變化萬千，引用Project Runway主持Heidi Klum的一句話，「One day you're in, the next day you're out」

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從典雅知性到優雅搖滾

現任GIVENCHY創意總監的Clare Waight Keller就成功打敗從前的自己。在CHLOÉ領大旗的日子，創造無數個令女生愛不釋手的手袋設計，更為品牌帶來可觀收入。但當被公佈為GIVENCHY的創意總監時，不少人感到驚訝，甚至認為她並非接任Riccardo Tisci的最佳人選。

不過Clare並未有因此氣餒，相反比前人做得更出色，並獲得品牌創辦人Hubert de Givenchy的讚賞，完美地演繹出當年Audrey Hepburn的知性氣質。而且於在任期間獲到不少世界性的獎項提名，可見她並未因過去在CHLOÈ的成績而驕傲。

若你今天才懂得欣賞Clare的知性美學也不會太遲。皆因現今網絡世界發達，隨處都可以找到她的足跡。英國著名網上平台FARFETCH最近就推出精選商品7折的優惠活動，當中除了包括Clare於GIVENCHY設計的單品外，同時亦有她於CHLOÈ的舊作，讓你清楚看到她每個時期的經典作品。

我們先睹為快，看看她每個時期的變化！

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CHLOÈ Pixie bag HKD 8,922

Pixie bag算是Clare離任前最後的作品。配合金色手環，既瑰麗又容易配襯日常造型，不論上班或放假都十分適合。品牌的琥珀色可謂標誌性，其影響力遍及大小的快時尚店。

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CHLOÈ 'Chiffon Rainbow' pleated skirt HKD 8,325

Clare擅長利用輕形的物料配搭小配件，走起來如同仙女般，塑造出屬於CHLOÈ的女性形象。而同埋的手法，她亦於GIVENCHY中展現，但卻有不一樣的感覺。

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GIVENCHY Whip cross body bag HKD 13,650

來到GIVENCHY，她較常利用色彩的強烈對比營造前人留下來的黑色浪漫風格。不過卻在細節上加入了不少金色的配件，使設計更女性化。

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GIVENCHY envelope clutch HKD 6,083

Logo設計上她並未有作出很大的改動。不過在大logo風潮下，她依舊保持小logo的優雅，可見她對時裝是有獨到的見解。

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GIVENCHY ruffled scarf neck blouse HKD 7,400

先前曾提及，Clare擅於利用較輕身的物料營造女人味。於GIVENCHY的設計中，她仍有保留這種手法，不但型格，更合適上班一族。

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※ 本次優惠碼推廣自由度相對較大，官方尚未公佈優惠碼完結日期，亦可以循環使用。惟以下品牌及二手產品並不適用：Acne Studios, Balenciaga, Balenciaga Kids, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Burberry, Burberry Kids, Fendi, Fendi Eyewear, Fendi Kids, Maison Margiela, Mm6 Maison Margiela, Red Valentino, Saint Laurent, Valentino. 按此本看優惠碼條款及細則。

(產品資料以官方最新公佈為準)