【網購攻略】品酒要有好酒具 飲酒先至夠嘆

生活要有酒有故事，但正所謂「工欲善其事，必先利其器」，所以比酒重要的是一套好酒具。今天就給大家推薦一些別緻的酒具，讓它們給你帶來更好的品酒體驗和享受。

「世上什麼東西太多了都不好,但好的威士忌就多多都不夠。」 一杯生命之水，能將你帶回舊時光。 美國作家 馬克·吐溫 (Mark Twain)

為威士忌而設的酒具：

圓形製冰矽膠模具 ¥35起

威士忌加冰不止可以喝到溫度更合適的威士忌，同時還可以使酒的香味緩慢釋放，從而品嚐到不同濃度階段的威士忌。這款模具，只需注入水，蓋好蓋子，放入雪櫃冷凍，就能製作出適合放入威士忌杯的大冰粒。還有無氣泡升級版的產品可選，過濾系統設計讓製作的冰粒更加晶瑩剔透。

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MONOS Polar Ice 北極熊企鵝造型製冰器 ¥28

把極地裝進杯子裡！ MONOS的這款製冰格，可以輕鬆製作出冰山上的北極熊和企鵝形狀的冰粒，讓你的飲酒時光更有趣味。

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不銹鋼冰酒石 ¥ 26.9起

如果你是不願意在酒中加入冰塊的威士忌純飲派，那麼可以選擇這款冰酒石為你的美酒降溫，而且過程不會稀釋威士忌的濃度，可以保留酒精本來的味道。產品採用食品級304不銹鋼材質，表面光滑細膩，耐磨不銹，清洗方便，可重複使用。內部為乙醇和純淨水冷卻液，保證快速製冷，持久冰凍。

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富士山威士忌酒杯 ¥360起

融合了日本傳統的「江戶硝子傳統工藝」和代表日本自然風光的富士山，手工藝人精心雕琢打造出這款杯底帶有富士山雪頂效果的酒杯。杯子承載不同色彩會映出不一樣的富士山，帶您感受春夏秋冬。配置木盒嚴謹包裝，送禮自用皆宜。

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葡萄酒：

輕輕搖晃酒杯，感受杯中的色彩與香氣，最後，柔滑的酒順喉而下，這就是葡萄酒的美好，值得你細細品嚐回味。

Cheer 紅酒開瓶器 ¥108起

陳年佳釀最美好，但老年份的葡萄酒開瓶常常很尷尬。軟木塞子經過幾十年浸泡變得鬆軟脆弱，一不小心開瓶時軟木塞就碎裂掉入酒中。這款開瓶器為此設計了一長一短的插頭作為普通鑽頭的輔助，將其插入軟木塞與酒瓶之間的縫隙，就能輕鬆完整地取出軟木塞，讓你享受純淨美酒。

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Cheer 電動紅酒開瓶器 ¥79起

實在是無法手動開酒？沒關係，如今開瓶器也出現了電動款。此款電動開瓶器採用專利設計，帶有驅動電機和合金軸承，動力強，性能穩，一鍵按下，開啟你與美酒的邂逅。

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SORBO 電子醒酒器 ¥268

剛開瓶的葡萄酒是昏睡的美人，需要把她從睡夢中「喚醒」過來，才能散發出應該有的芳香和美色。葡萄酒在釀造的過程中，會自然地釋放出大量的二氧化硫以及其他發酵的衍生物。這款專業的電子醒酒器，能讓醒酒時間縮短至數秒。輕輕一按置於瓶上的按鈕，即可讓酒中二氧化硫揮發，讓酒與空氣接觸，充份發揮酒的香氣，並讓酒裡的沉澱物隔開，讓你及時獲得芬芳口感。

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TOM DIXON 鍍銅系列紅酒杯套裝 ¥1280起

波蘭傳統口吹玻璃生產，手工描繪紅銅亮漆，底部logo以噴砂處理，利用傳統方式打造最時尚最有品味的作品。

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雞尾酒：

雞尾酒相信必定是很多女士的首選，這種混合飲料含有一種或多種類型的蒸餾酒，味道百變易入口。

Libbey 雞尾酒杯 ¥35起

產自墨西哥的這款雞尾酒杯帶著濃濃的當地風情，呈現綠色的仙人掌造型，滿足你在家製作不同雞尾酒的需求。

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啤酒：

蔡瀾說：「沒有一種酒比啤酒更有豪氣了。一大杯吞入口，像尼亞加拉瀑布衝下，碰到胃壁濺出水花又噴上口來，打了一個嗝。」炎熱的夏季，暢飲冰啤酒不要太痛快！

英國SUCK UK 恐龍開瓶器 ¥268

造型狂野的開瓶器！把啤酒放到恐龍的口中，它咬一口瓶子，瓶蓋就掉下來了。不僅方便，而且超級可愛！

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丹麥 Menu Beer Foamer 啤酒起泡器 ¥399

起泡器造型設計成用銅蓋封頂的防碎容器，其設計靈感來自於老啤酒廠的銅鍋爐。將一半啤酒倒入起泡器，蓋上蓋子輕按即可激發啤酒泡沫，然後像做Cappuccino一樣，把氣泡倒在啤酒上，就像一杯新鮮釀造的啤酒一樣！

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祝各位舉杯健康，小飲怡情，切勿貪杯哦。

(產品資料以官方最新公佈為準)