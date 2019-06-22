【網購攻略】智能環保家居科技 開啟你的家居新時代

智能家居技術不斷發展，我們的生活變得越來越方便。使用智能家居技術除了能讓我們方便了生活，更大的一個用處是可以提高能源效率，讓你的家變得更環保節能。

今天為大家推薦一些環保智能產品，讓你的居家感覺變得更先進更方便更環保。

1. 智能控制

讓你的家開始具備智能，聽你指令！任務就交給這些「智能管家」吧！

小米智能家庭套裝 ¥329

套裝內配套有多功能開關、人體感應器、門窗感應器、智能插座和無線開關，一套讓你的家智能起來。小米多功能網關與默認設備已經綁定，只需接通網絡，就能開始使用。還可以配搭其他智能配件實現豐富玩法，即使家裡的WiFi不穩定或中斷，其他智能配件依然可以正常運作。

>>按此購買<<

+ 2

天貓精靈 全能語音家居智能遙控 ¥69

這是一款全能語音紅外遙控器，配合天貓精靈，可語音控制電視、空調、機頂盒、風扇等紅外家電。產品使用無電源線設計，方便隨時移動使用。產品擺脫了繁瑣的配對步驟，只需說出「天貓精靈找隊友」，即可自動尋找相關設備配網。

>>按此購買<<

+ 2

天貓精靈 方糖R智能音箱 ¥79起

天貓精靈方糖智能音箱，支持聲紋辨識和DTS音效，還可以根據不斷識別的過程增加精準度。而且所有支持阿里巴巴智能的家電設備，均可利用天貓精靈進行控制，有助於用戶打造一系列的智能家居。

>>按此購買<<

+ 5 + 4 + 3

2. 智能改造

老舊的家電，智能不起來？為他們加個「腦子」，其實很簡單。

美的家用定時開關插座 ¥149

如何讓老式冷氣變身智能冷氣？一個開關就好了。美的這款家用開關插座能實現WiFi智能連接，讓你的冷氣通過手機智能控制。不僅能定時開關，還可有新式睡眠功能，按個人偏好自行設置每個時間段的適宜溫度，不用擔心被熱醒或被凍感冒。環保節能的電量統計功能，為你準確統計每天或每月的電量使用情況。

>>按此購買<<

+ 4 + 3 + 2

Aqara智能家居牆壁開關 ¥79起

這款智能雙控開關，可與普通燈互相連接，實現輕鬆智能控制。這款智能開關採用Zigbee連接，接入網關後就可以連接智能音箱或手機使用相關功能。比如連接小米的小愛同學，可以使用語音開關燈；連接門窗傳感器可以開門亮燈；連接人體傳感器可以人來亮燈人走滅燈；連接無線開關則可以隨處遠距離操控等。

>>按此購買<<

+ 3 + 2

3. 智能升級

夜燈、窗簾、警報器等，原本常見的普通家居產品，因為有了智能而更加貼心。

小米感應小夜燈 ¥49

米家感應夜燈秉承極簡主義設計風格，將定制的菲涅爾透鏡和薄片置入內部，外部有柔美圓形設計和邊緣觸感，輕鬆配搭多種家居風格。 120°感應範圍，感知達距離5-7米，採用先進光敏傳感和人體紅外傳感技術，感光下自動開啟，15秒持續點亮，尤其為有老人與小孩的家庭提供夜間方便。

>>按此購買<<

Aqara 綠米智能遙控自動窗簾軌道 ¥529

晨早窗簾自動打開，一縷陽光將你喚醒；中午，窗簾自動關上，防止烈日暴曬家居。這款智能窗簾軌道不但能為你實現一鍵開關窗簾的需求，在家中，只要身旁有無線開關，隨時開隨時關，還能設定定時開關等功能，讓窗簾隨你的心情而動。靜音導軌，不會吵醒您沉睡中的孩子。

>>按此購買<<

BroadLink智能家庭無線警報器 ¥79起

在外工作，卻無法放下家中牽掛？這款智能無線警報器，在出門時可以一鍵開啟防盗模式，利用門磁探測器實時感知門窗開關的狀態。如有異常情況，則會啟動警鐘聲響報警，並向APP傳送消息，從此家中安危無需牽腸掛肚。

>>按此購買<<

+ 2

更智能的家，不僅環保節能，還給你帶來更舒適的生活，現在就開始吧！

(產品資料以官方最新公佈為準)