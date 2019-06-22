【網購攻略】女生太陽眼鏡選購指南 掩蓋不了你的時尚氣息

太陽眼鏡除了擋太陽之餘，相信它更重要的功能少女們都清楚～ 就是夏天裡必備的裝飾！對女生來說，選一副適合的太陽眼鏡，跟自己的臉型和穿著配搭好，一定是一件非常重要的事情！

今天就來為大家推薦一些讓你成為街頭焦點太陽眼鏡：

經典保險型太陽眼鏡

這類太陽眼鏡形狀方中帶圓弧，線條柔和又有一絲硬朗，適合橢圓形臉、方形臉和鵝蛋型臉，百搭又不容易出錯，是最保險的、最適合日常配搭用太陽眼鏡。

海倫凱勒 復古貓眼太陽眼鏡 ¥489

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skullrider 大框太陽眼鏡 ¥237

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圓形太陽眼鏡

近年來圓形和橢圓形太陽眼鏡大放異彩，外出遊玩、派對上都非常適合，鬼馬又時尚。比較適合鵝蛋臉、瓜子臉和長型臉；圓形臉的女性需要慎選：一定要選大圓形的太陽眼鏡，千萬不要選小圓的太陽眼鏡，不然會顯得臉更圓。

PARZIN 時尚太陽眼鏡 ¥179

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aojo 圓框太陽眼鏡 ¥299

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【限量禮盒】獨角獸禮盒太陽眼鏡 ¥ 799

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LOHO 防紫外線太陽眼鏡 ¥159

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不同形狀復古太陽眼鏡

大部分太陽眼鏡的原型出自早年間的經典款式改革，帶有濃濃的復古氣質。獨特的鏡框造型，也頗有未來感的既視感。適合瓜子臉、由字臉——需要挑選跟臉型相反的上寬下窄的太陽眼鏡，來適度協調臉部的上窄下寬。

Urban outfitters方形太陽眼鏡 ¥102

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貓眼太陽眼鏡 ¥399

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PARZIN 復古無框多邊形太陽眼鏡 ¥209

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除了美觀，大家一定要選擇質量好的太陽眼鏡。劣質的太陽眼鏡不但不能阻擋紫外線，反而會接收光線照射，長時間下會對眼睛造成損害；短時間內更會讓人造成頭暈、視物變形以及視覺疲勞等症狀。

祝大家今夏有一副美美的太陽眼鏡，大膽迎接火辣辣的陽光！

(產品資料以官方最新公佈為準)