【網購攻略】品酒達人專屬 配得起Whisky的精美杯子

賞酒，從香氣到年份，從釀造技術到裝呈規格，各處的講究讓賞酒成為一件品味與鑑賞的享受。而好酒以美樽為伴，都值得精緻優雅的酒杯，為賞酒之事增添更具質感的興味。

晶瑩剔透的玻璃器皿配搭威士忌，首先要提到的是傳統玻璃工藝：切子—— 一種玻璃藝術品的切割技術。透過這種技術可以將圖案切進玻璃中，製作出漂亮的花紋，而圖案也稱為切子，今日的玻璃雕花工藝便來源於此。

琥珀藍江戶切子威士忌杯 ¥3300

琥珀色漸變到杯口寶石藍色的星樣花紋，無限延續的棱角讓玻璃杯的折射率大大提高，適合搭配搭清淡口感的威士忌，讓味威士忌沉冷個性更加有層次感。

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Chamvin威士忌水晶杯 ¥59.94

Chamvin純手工打造的這款水晶杯，在無數次的吹製過程中，讓水晶玻璃呈現月霧朦朧的感覺。利用一氣呵成的吹製方法，讓全杯底猶如滿月般透亮，適宜搭配味道醇厚的煙熏款威士忌。加上深琥珀色的美酒，那溫暖折射的光，讓賞酒的人更有故事。

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田島硝子 富士山杯 ¥558起

田島硝子是1956年在日本松江成立的現代派玻璃器企業，將傳統硝子吹製手法與現代設計相結合。這款富士山杯就是那裡的金牌產品，簡潔剔透的水晶杯，在底部凝注了富士山形狀的突起，通過酒漿原色的折射，在山頂附著飲品的陰影色彩來塑造山的意向。田島硝子也因這款產品獲得東京市政府肯定「傳統工藝品」的稱號。

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江戶硝子 櫻花對杯 ¥660

江戶硝子的這款櫻花對杯，以春季繁華櫻花為意象，在杯底設計了凹凸形狀的櫻花，讓冷凝後留下的杯底水印呈現兩朵櫻花形狀。在喝酒過程中不斷抬杯換盞的過程中，能在桌面上留下一片櫻花紛飛的景象。杯身染色以沉靜的灰藍色為基底，配搭甘冽的威士忌。

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水野硝子夜光玻璃杯 ¥283起

水野硝子的夜光杯人稱「夜光中的舞者」，從杯口到杯底愈漸濃烈的夜光深藍，造就了這款酒杯的沉靜浪漫氣質。適宜配搭透亮的東方威士忌，在白天和夜晚呈現的兩種色彩，讓這款酒杯賦予飲酒一時一刻完全不同的驚喜。

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根本達也 雕花青墨切子 ¥4100

根本達也在江戶切子製作的青墨切子是手工匠人的優秀代表，傳統的葉片二方連續與星樣雕棱相結合，有著濃重的昭和浪漫七夕，有著精緻品味的復古味道。

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八千代 星空杯 ¥342起

八千代是日本經濟產業大臣認證的傳統工藝品，主打經典、簡約、耐看，沿用傳統工藝與現代設計結合，是頗具實用性的企業產品。這款星空杯以細碎金箔與靛藍杯底的設計，在桌上投下星空般的影子，正是品酒的浪漫。

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+ 6 + 5 + 4

在酒與夜的浪漫中，願你可以擁有一片自己品酒的美麗星空，但前題是先要把精美的杯子帶回家。

(產品資料以官方最新公佈為準)