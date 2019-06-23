【網購攻略】遮光遮雨也要美美的 精緻女孩要有一把

雨遮也要美美的！夏天出街不是熱曬暴汗，就是細雨不斷。人人身上都需要常備一把傘，可是雨傘好不好看對女生來說也很重要！

深究很多仙女們不願意帶雨傘的原因僅僅是：認為大多數的雨傘沒個性又醜，千篇一律。其實，還是在傘屆還是有很多的設計精緻好看的，無論你是哪種街頭風格，都能幫你搭配好！

文藝系

可能是選傘黨中最嚴苛的一類仙女了，偶爾想要與自己喜歡的作品同行？偶爾又想與世無爭小清新，什麼傘搭配什麼樣心情都要分類。還好有些品牌已經與藝術家們來把作品撐在傘面上，讓你在欣賞雨天的同時，雨天也在欣賞你！骨骼特別的鳥籠傘可以說是藝文情結爆棚：

英國FULTON 透明鳥籠雨傘 ¥399

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MISSRAIN 遇見當代藝術系列晴雨傘 ¥129

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千與千尋卡通動漫雨傘 ¥79

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簡約系

認識一部分簡約風的女生，最喜歡的顏色非黑則白，獨愛乾淨的純色系。在她們眼中“Less is more”的意味深長，就連用傘也不會隨便購入街邊隨手買到的方格條紋。在他們手裡的傘，簡簡單單，幹乾淨淨，卻抗風防雨，遮陽防曬，處處透露著她們的處世哲學。

tiohoh 純白超輕日式晴雨傘 ¥100

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TIOHOH 天空藍原宿超輕雨傘 ¥178

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FEINUO 迷你防曬傘 ¥86

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可愛系

撐著北歐大花或者櫻花滿背的傘在下雨或者太陽街道上，很容易就成為吸引路人注視的對象。從後面看去會不禁猜想傘下的人長甚麼模樣，是個cool girl還是萌萌的蘿莉？

創意頭盔晴可愛卡通帽子傘 ¥158

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白貓半自動長手柄傘 ¥59.8

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BANANAUNDER 防曬傘 ¥249

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迷你防曬防雨兩用小黑傘 ¥ 159

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你是哪種風格的小仙女？在燥熱的夏天街角，來撐一把屬於自己風格的傘吧！

(產品資料以官方最新公佈為準)