【網購攻略】各大網購平台最新優惠資訊 做個精明網購達人

網上購物已經漸漸成為一個新趨勢，好多海外網購平台都推出好多唔同優惠，但返工咁忙又點追得晒所有優惠？唔洗怕！今日等小編一一話你知！

1. 零食大王

無論新客戶或舊客戶，𠵱家只要喺零食大王買滿$200，就可以輸入「CLICKGET18」𠵱個優惠碼當$18使用。如果以Facebook或於零食大王網站登記成為會員，仲可以用1000分會員積分回贈，購買網站內嘅食品，咁就可以慳多$5喇！

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(零食大王截圖)

2. 樂天購物商城

喺今年6月17日 上午10:00 至 6月24日 下午3:59（日本時間）內，首2500位於樂天註冊嘅會員，就可以享用Rakuten Global Express 7折嘅運費優惠！所以快啲去免費註冊成為會員，再用同一個送貨地址喺日本樂天同其他網站購物，然後輸入包裹資訊，最後就可以用優惠券透過Rakuten Global Express運貨，享用優惠7折喇！

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3. Gmarket

立即成為Gmarket會員就可以拎到3張優惠券！

第一張：￦1,000優惠券，買滿￦15,000就可以當￦1,000使用；

第二張：買滿￦15,000或以上享用最高￦5,000優惠；

第三張：買滿￦15,000或以上享用最高￦7,000優惠

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(Gmarket截圖)

4. Parknshop

現正推出「店取易」優惠活動，只要你喺每朝10點前網上落單，同日中午2點或之後取貨，網上付款前使用優惠碼「CNCMS」就可以享用優惠，買滿$120即減$30，再另外送你$20網上購物現金券。

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(Parknshop截圖)

5. iHerb天然產品

新用戶優惠：

大家可以先註冊成為用戶，然後以新用戶身份輸入優惠碼「WOW123」享用優惠，於首次購物享有9折優惠。

運費優惠：

只要你嘅訂單總額不少於$20，就可以享受免運費或大幅運費折扣。

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(iHerb截圖)

6. Sasa

於Sasa網頁內註冊成為會員就可以享用13張優惠券！註冊後按入我的優惠券就可以睇到，就等小編同你介紹一下啦。

1. 新人￥10現金優惠券，喺72小時內網下購物就可以享用優惠。

2. 買满￥388減￥30，要喺一個月內使用。 （僅適用於香港倉）

3. 第3張係買满￥480減￥40，要喺一個月內使用。 （僅適用於香港倉）

4. 張係買满￥580減￥55，要喺一個月內使用。 （僅適用於香港倉）

5. 張係買满￥720減￥75，要喺一個月內使用。 （僅適用於香港倉）

6. 張係買滿￥1300減￥140，要喺一個月內使用。 （僅適用於香港倉）

7. 張係買满￥1800減￥240，要喺一個月內使用。 （僅適用於香港倉）

8. 張係買满￥380減￥30，要喺一個月內使用。 （僅適用於香港倉）

9. 張係買满￥420減￥35，要喺一個月內使用。 （僅適用於香港倉）

10. 張係新人￥10現金優惠券，喺登記會員後3日內使用。 （僅適用於保税倉）

11. 張係買滿￥500減￥45，要喺一個月內使用。 （僅適用於保税倉）

12. 張係買滿￥700減￥70，要喺一個月內使用。 （僅適用於保税倉）

13. 張係買滿￥1000減￥108，要喺一個月內使用。 （僅適用於保税倉）

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(Sasa截圖)

7. J SELECT家居產品 香港/澳門

於J SELECT成為新會員可即時享95折，而登記訂閱J SELECT亦都可以拎到$100優惠券（購物滿港幣$1000即可使用）以及其他限時優惠同J SELECT嘅最新消息！

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( J SELECT截圖)

8. DJI大疆

Vlogger攝影必備，如果你係學生、教育工作者，就可以申請DJI 大疆教育折扣！可享9折優惠！

自問緊貼潮流服飾特別鐘意買衫買鞋嘅你！以下精選品牌優惠，你一定唔可以錯過！

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9. Zalora 香港

Zalora有多款優惠提供：

由即日起至2019年6月30日，首次購物輸入「SEALDEAL」即享額外75折！部分精選品牌，輸入「FAV15」額外85折優惠；

購物滿HK$400，輸入優惠碼「DEAL25」更可獲得全網75折；（部分品牌不設折扣）

首次訂閱Zalora可享用HK$120折扣；

下載ZALORA APP 喺首次訂單中輸入「ZLAPP」即享有75折優惠！

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(Zalora截圖)

10. HBX

HBX限時割引，立即輸入「EXTRASALE10」，減價貨品額外9折優惠！

限定優惠，下載HBX APP購物時輸入優惠碼「APP15」，享有額外85折優惠！

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11. SHEIN時裝

新用戶即時註冊，首單即時減$30！（優惠碼會於註冊後立即派發）而且訂單金額超過$299即享免運費！

而且學生都另外有85折優惠！

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12. FARFETCH

現登記成為FARFETCH會員即時享有9折優惠，另外使用「JX30」可於折扣產品額外7折優惠！

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(Farfetch截圖)

13. Nike香港

由即日起至6月24日23:59期間，利用「SUMMERSALE」選購兩件或以上可享額外85折優惠，即使選購已折扣嘅產品，更可享折上折優惠！

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(Nike香港截圖)

14. Dr. Martens 鞋款

於Dr. Martens首次登記成為會員，可於首次購物時享有9折優惠！

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(優惠資料以官方最新公佈為準)