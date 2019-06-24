【網購攻略】衣物整理入門法寶 輕鬆將衫褲收好

有無試過一打開個衣櫃，成日都會搵唔到一直都想搵嘅衫褲？又或出門口個時先嚟搵唔到襪着？既然係咁，不如立即入選多款整理衣櫃嘅家品，解決煩惱！

整理衣櫃基本步，首先要分開返衫褲同夏冬天嘅衫！分門別類先可以快速搵到自己需要嘅衣物，以下睇吓三款衣櫃必要用品：

1. 可水洗透明衣服防塵袋 ¥19.9

相信每個人屋企點都會有兩三件西裝、大嬲，但𠵱一類唔係經常着出街，或重要場合先會着嘅衫，平時就咁放喺衣櫃，會好容易封咗塵都唔知道！

為你介紹一套三件裝嘅防塵袋，採用透明磨砂EVA物料製造，方便你睇到入面收納嘅衣物，而且仲有效除菌、防塵、防蟲、防潮！

而且頂部位置都有一個迷你開口位，方便衣架穿過，咁就可以垂直掛喺衣櫃入面，唔會俾其他衫壓住搞到變形。

收納袋尺寸：兩件(60*90cm)、一件(60*105cm)

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2. 真空壓縮袋 ¥ 27.93

有時換季啲厚衫厚被都有機會放埋喺衣櫃入面，但係無論點摺都唔會慳到幾多位。

𠵱家就推介一套7件裝嘅直空壓縮袋，最大優點係真空壓縮後，可以多出70%嘅收納空間！而且使用PA＋PE物料，令到壓縮袋可以結實柔韌不易裂開，四層復合設計更加保障壓縮袋可以防水防潮，絕對由外到內將衣物全方位保護好！

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一套7件裝，包含2個大尺寸（70*100cm）2個中尺寸（60*80cm）2個小尺寸（50*60cm）同1個手動抽氣泵，可以依照需求將棉被、羽絨、冬季衣物等，分別收納。

快啲買返屋企，幫衣櫃嚟個瘦身之旅！

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3. 四層長褲衣架 ¥16.9

對於空間有需求嘅你，依一款四層長褲衣架一定幫到你手！

衣架採用流線形及多層懸掛設計，每層側邊都會有掛勾設計，可以勾住褲帶位置。唔鍾意成條就咁勾住的話，都可以將條褲對摺放喺每層既橫條上，一樣都可以慳到位！

唔好睇少以為剩係掛到褲咁普通？當然唔係啦！佢仲可以掛到例如：頸巾披肩、腰帶、領呔，最頂層都可以掛多一件外套。一架多用，完全係整理衣櫃嘅恩物！

咁方便嘅衣物收納架，快啲入手買黎整理衣物啦！

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分享多兩款衣物收納同嚟緊落雨天都會幫到手嘅用品啦！

4. 竹炭收納盒 ¥12.9

相信大家都會試過洗乾淨嘅內衣褲同襪，放埋一齊又係一個亂字，不如就嘗試下用一個新嘅收納方式去整理佢哋！

一盒16格設計嘅竹炭收納盒，獨立分格令到每件衣物都有各自嘅空間，竹炭更可以吸濕透氣去除異味，而且有蓋設計附有魔術貼，防止入面既嘅衣物會跌出嚟。

竹炭收納盒尺寸：35*27*11cm，方形盒連蓋設計，可以整齊咁放係衣櫃、櫃桶或者其他位置。

唔好諗啦！買番個去將啲內衣襪整齊收好啦！

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5. 晾鞋衣架 ¥8.9

雨季又就到，相信都會試過對鞋濕到第二日都乾唔返，或者洗完鞋又唔知可以將對鞋掛去邊。

咁就可以望下𠵱個晾鞋衣架幫唔幫到你啦！一架兩鈎加厚嘅設計一左一右畀你掛對鞋上去。而且掛鈎可以360度旋轉，唔使扭到個衣架變形，仲有一個細勾畀你掛係啲幼嘅晾衫架。除此之外仲可以疊加使用非常靈活。

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估唔到天貓超市都有咁多衣物收納嘅物品！快啲將佢哋加晒落購物車啦！

(產品資料以官方最新公佈為準)