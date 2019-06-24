【網購攻略】運動後必備 全身深層肌肉按摩槍

長時間喺辦公室工作，日日對住部電腦坐足全日，都一定成日頸緊膊痛，而有做開運動嘅都一定試過肌肉疲勞，酸痛感覺去到第二日都揮之不去。完全影響工作效率同精神，咁點得㗎！就等小編推薦一款任何地方都用得著嘅按摩機！

SND施耐德專業級按摩機 ¥ 399起

一部採用專利設計嘅肌肉按摩機，選用ABS加強材質，舒適磨砂手柄，配搭機身高品質金屬質感！千奇唔好俾專業級嚇怕，其實佢嘅用法係非常之簡單。

一手可握嘅按摩機，利用震動功能，放鬆筋膜同長期僵硬緊張嘅肌肉，提供四款形狀按摩頭：球型針對按摩手臂、腰背、臀部、大小腿嘅大肌肉；U型針對按摩頸部與脊椎、跟腱位；圓柱型針對深層組織，如經絡，手掌，足底等；平扁型則針對各肌肉部位嘅放鬆與塑形。

揀啱咗要用嘅按摩頭就可以按照自己需要，選擇合適嘅力度為肌肉放鬆。機身嘅LED觸控螢幕提供6種力度調節、電量顯示及開關控制。初次使用者建議先使用1或2力度，用作肌肉喚醒和康復訓練，作為日常舒緩放鬆用途。如果需要深度放鬆嘅專業健身人士，就可以按照個人體質而去選擇合適自己嘅力度。

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按摩器內置2400mAh可充式鋰電池，6節高能電池為機身提供高倍率供電，能更加持久使用。而且一般按摩器都會發出噪音，但SND施耐德專業級按摩機採用空氣動力學降噪殼，多重聲學物料吸收震動發出嘅聲音，咁就無論幾夜返到屋企想放鬆吓，都唔會嘈到屋企人！

不過！每個部位按摩時間建議不要多於1分鐘。因為唔喺用得愈長時間，或者愈痛就愈有效。亦都唔好直接用按摩器對關節位置使用，會容易令關節造成勞損！留意自己身體情況去使用，切忌適得其反。

一部按摩機就可以滿足無論任何人都會面對嘅肌肉疲勞問題！係咪好心動呢！

依家就可以喺天貓利用「心動價」購買¥459 （原價¥2980）嘅加強款SND施耐德專業級按摩機，黑銀兩色俾你揀，配備6小時續航、LED輕觸式屏幕及4款按摩頭！重諗？快啲去睇下邊一個機款適合自己啦！

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快啲買部返屋企好好舒緩你嘅肌肉疲勞，獎勵一下自己啦！

(產品資料以官方最新公佈為準)