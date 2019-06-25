【網購攻略】男士太陽眼鏡精選 有型又有格

男生們在著裝打扮上要想出彩，一定不能忽視太陽眼鏡這個配飾。選一副對的太陽眼鏡，能為男生的外表大大添彩。太陽眼鏡的鏡框與臉型的搭配決定了太陽眼鏡是不是適合自己，通常我們會用鏡架的形狀來修飾臉型的不足之處。今天我們就來針對男生的不同臉型，教大家迅速又高效地為自己選正確的太陽眼鏡。

方型臉：

又稱國字臉，由於面額及下巴部分較寬，適合墨鏡框架不太寬、鏡片呈長方型、扁型或長橢圓型款式的眼鏡。

Urban outfitters 矩形輕金屬太陽眼鏡 ¥140

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SILU 不銹鋼框架偏光太陽眼鏡 ¥488

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圓型臉：

如娃娃臉等，比較適合方形的、鏡框較粗的太陽眼鏡，它能使人的注意力停留在臉的上半部，使圓型的下巴看起來不那麼圓、有棱角感一些。要避免再配戴扁圓或者正圓型款式，那樣看起來臉會更胖。

Urban outfitters 2019新款方形太陽眼鏡 ¥140

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PROSUN 男士復古太陽鏡 ¥418

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蛋型臉：

對太陽眼鏡的款式基本上沒有什麼可忌諱的，各種類型的太陽眼鏡都很合適，鏡框上也沒什麼限制。

Urban outfitters 簡約時尚太陽眼鏡 ¥140

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防紫外線太陽眼鏡男女款 ¥168

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長型臉：

一定要避免再挑與臉型相似的太陽眼鏡，鏡框盡量挑流線型的、上部比下部寬的造型，比如貓眼、倒三角型、飛行員款太陽眼鏡。

Rfactory 半圓形黑色簡約太陽眼鏡 ¥1680

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男女款復古飛行員偏光太陽鏡 ¥99.9

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小貼士：正規的太陽眼鏡在眼鏡片上會貼有一個橢圓形的標籤，寫有ANTI-UV的字樣，意味著這是真正遮陽的太陽鏡，最好選有100% ANTI-UV字樣的太陽鏡。同時，標籤上還會有0-4的數字代表阻擋紫外線的指數，在夏天最好選用指數至少為3的產品。

(產品資料以官方最新公佈為準)