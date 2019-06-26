【網購攻略】野餐露營不可少的5大用品！

夏天嚟喇！夏天嚟喇！呢啲時候又點少得去野餐露謍呢？小編今日就同你介紹吓野餐露營一定要有嘅5樣用品啦！

1. 摺疊式保鮮飯盒 ¥19.8起

作為一個去野餐露營嘅人，身上面有水同食物係好正常嘅事，無論係菠蘿腸仔又好，各式各樣嘅沙律都好，都唔少得一個好嘅飯盒嘅。小編𠵱次要介紹嘅飯盒有啲特別，除咗可以防漏水，入微波爐加熱之外，佢仲有伸縮功能，當你要用佢嘅時候先推開飯盒，裝你想裝嘅食物同飲料，唔用嘅時候又可以摺細個飯盒，方便攜帶，準備去郊遊嘅你一定唔可以少喇！𠵱家有黃色、橙色、綠色、藍色、粉紅色可以揀，最便¥19.8有交易喇！

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2. 代餐能量棒 領券價¥19.9

假如唔係太多時間準備食物嘅朋友，可能會擔心露營野餐又要食杯麵煮通粉。相信有露營經驗嘅你都會知道要拎到食水唔係容易嘅事，搬太多食材上山亦都好辛苦，咁究竟可以點做？

如果有咁諗過嘅讀者唔洗咁頭痕喇！因為綠瘦牌能量棒可以幫到你，咪睇佢細細條，其實佢已經足以保充你124卡路里，仲有等等有營養嘅食材去整，包保你可以補充足夠嘅能量、蛋白質同膳食纖維，唔洗煮又輕便嘅能量棒，有香蕉火龍果味、草莓味、抹茶味選擇，而家用¥118就買到24件，每件平均唔貴過¥5就買到架喇！

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3. 冰涼冷感冰巾 ¥19.8起

香港嘅夏天閒閒地都30幾度，出去行街都汗流浹背，更何況係郊遊同露營呢？所以，小編今期推介呢款冰涼冷感冰巾，只要你將佢濕濕水再擰乾，然後再撥一撥毛巾，放上身上就會有種冰涼嘅感覺，令你舒服到如入無人之境！無論係拎佢抹汗，定係用佢敷住比蚊叮到嘅地方，呢款冰巾都好啱大家用架！原價¥36.5先買到三條，而家減價優惠，¥19.8起就買到！仲有唔同圖案畀你揀！

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4. 手攜式空調 領券價¥47.36

𠵱啲陽光充沛嘅時間，好多人都一定逼住去野餐，如果你覺得冰巾都唔夠涼嘅話，小編仲有嘢可以推介畀你。無錯！就係手攜式空調喇！𠵱款空調只有手掌大細，但係就好夠涼，仲可以比你掛住喺頸邊行邊吹，即使坐低咗，都仲可以用佢背面嘅支架撐住機身，放佢喺平面嘅地方慢慢吹，咁就唔洗驚野餐會熱到出哂汗啦！仲可以用USB線充電，充足電仲可以用3個鐘，顏色亦有好多選擇，粉紅色，黑色，藍色，綠色都有，原價¥127，但優惠期內用價大約¥50就買到喇！

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5. 全自動帳蓬 領券價¥59

露營最緊要係咩？無錯！就係個營喇！無論野餐定係露營，多個帳蓬都方便好多，因為你除咗可以用佢嚟訓覺之外，仲可以用佢擺放背囊，餐具，相機等等嘅用具，所以你話個營係咪好有用呢？但如果係無乜露營經驗，唔太識札營又可以點算？

今次要介紹嘅創悅帳蓬就啱哂你喇！呢個全自動帳蓬輕巧易用，4-5人營只係4.2公斤嘅重量，十分輕巧！而且你只要輕輕一壓頂部嘅裝置，你就可以開到或者收埋個帳蓬，然後再插好營釘，咁就大功告成架喇！如果想空間大啲，仲可以將內蓬拎走，足夠3-5個人活動。再加埋佢嘅網紗空氣窗設計，令到空氣流通嘅同時，亦都唔怕蚊仔蟲仔入到嚟。可能你仲會諗落雨果陣會唔會漏水，其實呢個帳蓬仲採用咗牛津布去製造，確保佢防水防曬。而家仲有二人營同三人營可以揀，價錢都係只係¥119起咋！仲唔快啲買番個？

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相信今次推介比大家嘅野餐露營用品都輕巧易用，仲等咩呢？大家快啲把握優惠機會一次過買多幾個啦！

(產品資料以官方最新公佈為準)