論時令來說，夏至後可以說是最適宜喝茶的好時節。由於東方人最為講究飲食與節氣的搭配，除了單一的茶葉，也有很多其他食材加入茶飲的隊列以滿足人們關心護體的需求，譬如：生津斂肺的烏梅、養血生機的雪梨、消炎祛痰的蜂蜜、生津健胃檸檬、燥濕化痰的陳皮等好物。於是在很多茶室的下午茶套餐中，新增了許多長相喜人又健康好味的夏日茶飲讓人心動，今天，我們就來分享兩種最經典的自己也能在家製作的健康好飲料。

冰糖陳皮檸檬飲

材料：

- 檸檬數只

- 黃冰糖與檸檬按50克+一個檸檬的配比進行搭配

- 陳皮 50克

檸檬用鹽細細搓去身上的蠟後加入水浸泡30分鐘，將檸檬掐頭去尾切片並去籽處理。拿一口蒸鍋，在碗中放置燉料的順序為：一層檸檬-一層陳皮-一層冰糖，直到用料全部用儘後便可以開火，大火後進行文火慢燉，進行10-12小時的燉煮，觀察液體的粘度可以粘在筷子上不易滴落即可關火，大功告成。

如果沒有很多時間也想隨時嘗試美味，不如試試來自專門手匠人自己製作的現成燉物與膏物物，選材心意可能更為講究。

冰糖雪梨銀耳羹

材料：

- 雪梨 數只

- 銀耳 適量

- 紅棗 適量

- 枸杞 一小把

- 冰糖 兩勺

將泡發的銀耳撕成小塊，將雪梨去皮切塊，把枸杞和紅棗洗淨。燒開水後，把銀耳倒入鍋中沸騰幾分鐘後再用小火進行熬煮十分鐘後分別倒入雪梨、紅棗再各煮十分鐘，期間要進行看鍋攪拌，避免銀耳粘鍋。最後加入冰糖攪拌均勻，放入枸杞後煮沸，再蓋好鍋蓋燜一下下，放涼後就能吃啦。放入冰箱中凍一下口感更美妙喔！

其實雪梨銀耳羹製作時，食材的放置順序都很有講究，很多人會來中途添水卻喪失了風味。可一直看鍋又難以突入起來的工作需求，好在宛如親燉的省事美味被被研發出來，讓你在閒暇之餘也能享受健康美味。

獲得美味的途徑與時間從不衝突，就這樣簡簡單單在夏日炎炎中遇到自己的好心情！

(產品資料以官方最新公佈為準)