【網購攻略】咖啡杯都要講究！介紹各款藝術家咖啡杯

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愛飲咖啡的人，常常會在旅行途中留意城市中的咖啡店，小小的店鋪由一兩位主理人做日常經營，幾樣簡簡單單的食物經過精心搭配後成為店內的當日推薦，一杯咖啡與一份甜品的配搭總歸是嚐新的不二法則。不大的場地，安安靜靜地坐著幾位悠然的食客，每個人手中的杯子都各有特別，未曾重複，處處透露著主理人從各處各地搜羅來的好品味，「不同的食器搭配不同的人」咖啡的美妙中也包括著盛放它的容器。

的確，有些人喜歡用玻璃杯盛冷萃，有些人慣用內膽杯喝美式，如果是冷咖啡便捷的PVC杯也沒問題。不過，如果是想要坐下來細細領略咖啡的美妙，或許可以去陶瓷的精工之地——景德鎮挑選一二，把用手與心巧妙出的日常之美帶回家。

掌心可以握住的經典

熟悉的豆子香味，只需一雙手再來豐富一下容器，給予一點點重量與觸感後，那褐色的液體又多了一些新的味道。盛裝在紙杯中更多是隨口一喝的飲料，而被來自世界各地的藝術家的技藝與品味包圍就是一個故事。

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美麗的器物常常與美麗的價格也相互匹配，很多藝術家因為自己的作品數量有限價格難以降低，無法與更多的人所觸及，甚是惋惜。也因此常常有些藝術家打趣道：「我希望我的作品賣的便宜點，這樣就不會有人喜歡我的東西，而因為價格高沒辦法把它們帶回家。」

配件也可以更有格調

除了咖啡杯之外，升級的咖啡達人更喜歡自己在家研磨屬於自己的一杯，陶瓷在藝術家手中被仔細揣摩出該有的樣貌，無論是咖啡壺和咖啡配件在藝術的加身後，更顯品質。

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摩擦着手中的觸感一併細細端詳，玩味從平日習以為常的白杯綠LOGO中脫離出來的別樣風味，你也會領悟即使回到日常，每早那一杯其實也可以有更多選擇。

(產品資料以官方最新公佈為準)