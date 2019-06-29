【網購攻略】女生Boxing裝備分享 瞬間變身Hot Girl

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夏季到來，妹子們的衣衫日漸單薄。上班高峰期擁擠的地鐵中，深夜加班後獨自回家的路上，險情日益高發。怎麼辦？要不然裹厚實點、穿土氣些？拜託，「臣妾做不到啊」！這種情況下，如有一技防身就安心多啦！

近年來，隨著MMA（綜合格鬥）賽事的大熱，研習武道成為都市白領中流行的一種時尚，不僅道場武館生意火爆，各大健身俱樂部也紛紛推出格鬥課程。女生想練習格鬥如果不以參賽為目標，其實練習現代實用格鬥技術，技術層面沒有你想像得那麼高深，一般零基礎的人也能快速入門，對於成日坐辦公室的OL來說更是一種很好的釋放壓力、減肥塑身、增強自信與勇氣，增進社交能力的方式。

所以還等什麼？有男朋友有可以他並肩練習，效果更顯著。沒男朋友的找男同事、場館的男伴對練，說不定還能「練」出一段佳話（看我多機智~）。咳咳，言歸正傳，以下介紹四種實用格鬥術，現在就購置裝備，操練起來吧！

A拳擊Boxing：一種對雕塑形體大有裨益的有氧運動，更是培養毅力與協調性的最佳方式。獨有的靈活步法讓你在以一敵多的局面中不落下風。

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B泰拳Muay Thai：注重培養力量與敏捷，以將腿、膝、肘、拳磨練成四種強有力武器為目標進行練習吧。

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VENUM毒液 泰拳護腿護脛腿套 ¥308

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C空手道 Karate：日本傳統格鬥技結合唐手發展而來，融合踢、打、摔、拿、投、點穴等多種技術，追求「一擊必殺」的破壞力。

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D巴西柔術：Brazilian Jiu-Jitsu：託生於柔道，主攻降伏，以鎖、絞、逆技、擒技見長，集克敵與自衛功能於一身。

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武學講究內外兼修，「禮」的培養貫穿習武始終，影響武者一生，使他們氣質溫和、謙遜守禮、不懼邪惡、護佑弱者。藉此炎夏，健身良機，快點鍛鍊吧！

(產品資料以官方最新公佈為準)