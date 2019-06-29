【網購攻略】護膚步驟不能少 青春痘不再困擾

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近日，一則話題頻繁登上新浪微博熱搜： 受環境、個人作息、生活壓力等因素的影響，超6成大學生被青春痘困擾，“戰痘人員”的數量日益龐大，眾所周知，除了堅持早睡早起、保持運動等健康的生活模式外，“正確護膚”在祛痘方面的作用也不容小覷，那麼，有哪些護膚步驟需要格外注意呢？

1. 認真卸妝潔面

精緻的妝容固然美麗，但是不認真卸妝可是會帶來大麻煩的呢！彩妝殘餘物和環境污染物往往是堵塞毛孔、引發痘痘的源泉。

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2. 用爽膚水二次清潔

卸妝之後，護膚之前，不要忘了選擇一款爽膚水進行二次清潔，進一步確保毛孔的潔淨。痘肌可以酌情選擇含酸的爽膚水產品，促進老化角質的剝落，早日養出光滑肌。

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3. 選擇質地清爽的水乳

對於油皮的寶寶而言，想要不長痘，早晚都要使用的水乳質地就很重要了！清爽的水乳在補充水分的同時，還能有效調節水油平衡，抑制痘痘產生呢！

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4. 定期使用痘肌面膜

痘痘反复老不好？多半是角質層代謝出問題啦！定期使用清潔面膜清理老舊角質，可以有效緩解這個問題。

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痘痘雖然令人苦惱，但是只要在日常護膚裡多下點功夫，便也不再是什麼難題。祝小仙女們都能“戰痘”成功，早日擁有平滑細膩的美肌哦～

(產品資料以官方網站最新發佈為準)