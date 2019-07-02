【網購攻略】女生郊遊草帽分享 立即變身田園小仙女

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即使是讓人熱到一支雪條接一支雪條的夏天，30度以上的高溫，即使身上一身擺脫不掉的汗水，也難以阻止想要和喜歡的人一起出遊的好心情。可一手拿手矮一手撐陽傘的話，如何和喜歡的他手拖手？這時，解放雙手又防曬的草帽當然是首推好品！

以前看上去普普通通的草帽，現在有個人造型上的百種解法，在為你投下一抹陰涼的同時更能成為當日裝扮的增分神器。在與愛人相見之前，不如先做做幾種高顏值的草帽造型的功課吧～

復古優雅大寬簷

鍾情復古造型的你，一定見過帽不離身的赫本常常佩戴的寬檐帽，本來就精緻的氣質在寬檐帽的襯托下更是出眾。由於寬檐帽襯臉小，不但可以讓臉顯得立體又精緻，更是修飾臉型的最佳神器，想要在合影中突圍而出的小仙女不妨今夏就讓它伴身！

FUCHEMA 草帽赫本風 ¥79.9

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圓頂蝴蝶結大簷草帽 ¥89

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Mismemo 赫本風大簷草帽 領券價¥69.9

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率性簡約巴拿馬

巴拿馬草帽可以說是各界名流的造型必備，它得名於巴拿馬人喜歡帶這種帽子。其百搭的基因，無論全身一統的色系還是撞色的跳脫穿搭，它都能百分駕馭。原材料來自生長在非洲長度不超過2米的天然草，不但韌性強還帶有自然的清香，緣於其韌性超好，所以超級方便攜帶和折疊。前幾年還屬於稀少材質價格不菲，如今在夏日小仙女們的擁簇下，價格已經可愛至極～

FUCHEMA 拉菲草帽 ¥75

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+ 3 + 2

巴拿馬草禮帽 領券價¥569

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巴拿馬草帽 領券價¥688

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古靈精怪洛麗塔

Sweet Lolita風格的你，可愛無關年齡，夏天可以是任何被定制出的甜美味覺。一身美美的印花裙坐在哪裡都是美麗風景，這頂草帽如果被風吹掉的話，就拜託可愛的路人幫你撿起吧！

MadHatter＆Alice 草帽 領券價¥142

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選好最喜歡的那頂，和愛人一起結伴出遊吧！

(產品資料以官方最新發佈為準)