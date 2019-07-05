【網購攻略】召喚所有瑜伽大師 瑜伽墊也要美美的！

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隨着瑜伽這種能易被學習的運動技巧中改善身心、情感、精神的活動，日漸被跨年齡段的各界運動愛好者們所接受和喜愛。 無論出自日常運動習慣還是人設的塑造，也越來越多也不難在各大社交網站上，更多的型男美女們分享着自己正在享受瑜伽為他們塑造身心的狀態。

除了健身房，無論是家中的地板上、還是森林裡、沙灘邊，瑜伽不在乎地點，隨處可享。 與此同時，已然迎風上線的輕便瑜伽墊，實用和顏值兼顧，讓你能夠隨時隨地享受運動帶來的身心愉悅。

足夠奢華和高貴的 Sugarmat

不得不說加拿大的瑜伽修行者們，致力於為每一位瑜伽修行者們打造無論是旅行中還是日常練習中的幸福感。 最亮眼之處就是其設計，無論是Yves Saint Laurent家中的牆紙還是17世紀的清代藝術畫作都不在話下，從細節品味美學， 可以說是把瑜伽墊的花色從極簡到極奢全部玩轉，看看Sugarmat你就會感歎，低調的奢華是這麼來的！

Sugarmat 1mm 藍色追夢者套裝 領券價¥717

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粉色旅行瑜伽墊三件套 Sugarmat Chinoiserie系列 領券價¥699

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Lady gaga 也愛 的 Manduka

譯名 「 瑜悅身心 」 的 Manduka 是美國數一數二的瑜伽暢銷品牌之一。 為了生產一種與眾不同的瑜伽墊子，建築設計師出身的瑜伽愛好者 Peter Sterios設計出一款極簡的黑色瑜伽墊以牢固的附着力和絕佳的身體承托的結合而出眾， 在被愛好者的分享下不僅這款瑜伽墊被更多人知道，一家以不斷創新為理念的瑜伽品牌也就此誕生。 Manduka的瑜伽墊纖薄僅有17長A4紙的厚度，比全新的 MacBook還要輕，非常適合說走就走一族，簡單的花色造型百搭，成為Lady gaga的造型御用不在話下喔！

Manduka 1.5mm超薄瑜伽墊 領券價¥318

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Manduka PROlite 領券價¥668起

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印花專業戶也不忘環保的 SIGEDN

當瑜伽修行人與設計師相遇並結合你就知道生活方式與美學的融合是如此輕而易舉， SIGEDN 不但是一個瑜伽愛好者的品牌，又是一個設計、環保生活方式的品牌。 最出眾的就是其與多位設計師與插畫師聯合設計合作的瑜伽墊，注重環保的印染技術，加上4mm的超薄體驗，被發燒者們贈予「 仙女墊 」 的愛稱。

SIGEDN 仙女瑜伽墊 領券價¥149.99 (領券即減¥50！)

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SIGEDN 印花專業瑜伽墊 領券價¥149 (領券即減¥50！)

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有多愛瑜伽你就會有多愛的 Yoga Design Lab

高級的印花感結合多種實用的選項，讓你喜歡的花色都有得挑！不但適合瑜伽新手——有普通的Ashtange、Rocket、Universal Yoga等日常訓練款，更是為資深瑜伽愛好者全方位打造高溫瑜伽以及高強度的流瑜伽等暴汗適用的強效吸水款式，可以說是超級貼心了！即使一路被後來的瑜伽品牌爭相模仿，Yoga Design Lab的新品開發力度也從來沒有降低過呢！

美國Yoga Design Lab超薄便攜旅行吸汗防滑阿曼尼圖案 ¥387.6

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Yoga Design Lab 多彩曼陀羅瑜伽墊 ¥387.6

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你的瑜伽之旅在何階段？挑一隻愛墊，隨時上啟程！

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)