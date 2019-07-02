【網購攻略】防曬攻略完全版 集齊神器呵護你的肌膚

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夏天走在街上，真感覺分分鐘要曬到黑。都說「一白遮千醜」，這句話特別適用於亞洲人。何況肌膚長期接觸紫外線會加速老化。短期內也許看不出來，但是十年後再對比同齡人，你會發現差距會非常之大。因此，炎夏裡防曬工作變得尤其重要。

想要做一個美白達人，就需要準備好以下神器，針對不同場景使用，才能做到全方位防曬。

1. 遮陽傘

相對於防曬霜的SPF，遮陽傘也會提供一個明顯的選擇尺規，即UPF（Ultraviolet Protection Factor，紫外線防護係數），通常會在產品外部標明。對你的肌膚來說，一把好傘UPF應該在50+。同時，其紫外阻隔率應超過98%、體感降溫明顯。在此基礎上，再根據外表、價格挑選產品吧。

Knirps 德國手動折疊防紫外線遮陽傘 ¥398

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鈦銀防紫外線防曬傘upf50+ 領券價¥88

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+ 4 + 3 + 2

2. 遮陽帽

當不方便使用陽傘的場景下，帽子就派上用場了。不但有效防曬，還能提升氣質。同樣，作為重要參考標準，其UPF値應該在50+。

PTI 防UV遮陽漁夫帽 UPF50+ 領券價¥123

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+ 4 + 3 + 2

西本 編織防曬草帽 領券價¥45

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+ 3 + 2

小清新夏季防曬草帽 領券價¥43

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+ 3 + 2

3. 防曬衣及配飾

除面部外，身體防曬同樣重要。為此，一款「合格」的防曬衣及配飾可以幫到你。所謂「合格」，即指那些紫外線遮擋率高，透氣性佳的產品。

UPF40+防紫外線風衣 ¥419

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+ 5 + 4 + 3

LAFUMA法國戶外防曬衣 ¥518

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4.「防曬」及「曬後修復」類護膚產品

作為你的最後一道防線，防曬霜、乳液一類，在夏季應選擇持久力、防水力強大的產品。 SPF方面：室內、上班路上20+ ，逛街30+， 爬山及海灘活動等長時間戶外活動50+......

百雀羚 美白防曬防紫外線隔離霜50+ ¥79

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意大利Rilastil防水隔離防曬霜SPF50+ 領券價¥158

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澳洲G&M曬後修復保濕面霜 ¥56

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台灣DR.WU 舒緩曬後修復面膜 ¥249

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阿裏山 山芙蓉曬後修護凝膠 領券價¥273

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又到了每年最關鍵的防曬的時期，今年照以上方案去做，恐怕想黑都難啦！

(產品資料以官方最新發佈為準)