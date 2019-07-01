【網購攻略】夏日沙灘Bikini推介 仙女們大Show身材的季節

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在夏天，游泳始終是不可或缺的活動，或泡在泳池，或去海灘消閒，既可展示身材，又可開心玩耍，同時還能拍照留念，最新購買的泳裝更是恨不得早點穿上。

沒錯，泳裝是助我們逃離酷暑、展現性感的利器。即使沒有傲人的馬甲線、翹臀、腰窩、大腿縫、基尼橋...... 一件體現你風格與曲線的泳裝，同樣能幫你在海灘上搶得眾人目光。今天就為大家推薦這樣幾款小眾而高性價比，優雅又不失「出位」的泳裝——

· Bikini可以說是史上最具視覺衝擊力的服裝，後繫帶胸衣和三角褲可說是最強的組合。

Free People 2019夏羅紋比基尼泳褲 ¥840

作為深受美國女性歡迎的品牌，Free People旨在為女孩們提供波西米亞式的度假體驗。

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Atlantic Beach 復古分體度假泳裝 領券價¥282

來自俄羅斯的Atlantic Beach，本季持續關注泳裝的精緻品質和演繹性感優雅。

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+ 5 + 4 + 3

Solid & Striped RESHAPE 分體比基尼度假泳衣 ¥219

美國品牌Solid & Striped 一如既往地極盡優雅與簡約。

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+ 2

如果說泳裝是因女性自由渴望而生，那麼蕾絲一定是為女人的極致奢華夢想而存在。這個夏天，不能錯過的蕾絲泳衣——

Valtos顯瘦性感聚攏蕾絲連體泳衣 ¥399

希臘品牌valtos以保守設計、隱秘的性感，此件泳衣中蕾絲的注入使胸部線條更加飽滿。

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OceanMystery性感蕾絲游泳衣 ¥220

OceanMystery今夏這件單品運用深V設計，添加蕾絲花邊，並內襯胸墊，對身材單薄的穿着者來說無比友好。

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WalkingChic泰國度假仙女蕾絲長袖防曬性感修身連體泳衣 ¥248

來自泰國和中國合作的獨立設計品牌WalkingChic的蕾絲泳衣，讓你無論在水上樂園還是泳池，它都將成為你的獨家「搶flow利器」。

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露背泳衣，露背是新的性感！讓平胸妹子和想遮擋小肚子的你也能露得自信又有型。

MemoryBaby 復古簡約圓領大露背連體泳衣 ¥149

喜歡年代感的你可以放心穿着，MemoryBaby的獨家內襯令你身材瞬間完美。

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掛頸連體後背交叉露背游衣 ¥429

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死庫水（スク水）這種日本中學的製式泳裝帶出的清純可人無疑將迷倒一眾「宅男」，今夏不妨嘗試下？

日系藍白分體死庫水遮肚泳裝 ¥98

小仙女們的減齡神器，上衣遮擋腰肉，平角褲的包裹下臀線更顯圓潤。

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日係可愛ins風少女泳裝 ¥128

死庫水×開愛女僕風，對「宅」們殺傷力倍增，荷葉邊有效修飾手臂的肉肉。

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本期，為你介紹的這些泳裝不僅足以彰顯你的個人「style」，更將「舒適」與「實用」納入考量。人體與水原素的親密接觸中，泳衣不該是阻隔的織物，應成為你親近自然的完美介質。

(產品資料以官方網站最新發佈為準)