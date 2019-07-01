【網購攻略】2019流行髮夾搭配指南 任合髮型都啱用！

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最近一年時間，髮夾這個在80、90年代無論婦女還是少女頭上人首一個的配飾，以全新的姿態回來了！無論是T台還是大街小巷，在大家想往頭上做點兒花樣的時候，紛紛選擇了它。今天，我們就以風格來劃分，向大家推薦一些市面上優雅、可愛或有趣的髮夾！

優雅甜美型

珍珠、細金屬、亞克力等材質是這類優雅甜美型髮夾的特點。特點在於用料的優質及簡潔性，大方又不雜亂。出席晚宴、正規場合等都能佩戴。

CnHnOn 法國手工玳瑁色髮夾 ¥37.4起

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CnHnOn手工天然淡水珍珠髮夾 ¥134.9

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VIA小眾設計簡約復古天然淡水珍珠發卡 ¥68起

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Free People大理石亞克力髮夾兩件套裝 ¥85

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+ 4 + 3 + 2

川野 日系簡約氣質晶透髮夾 ¥5.5

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可愛趣味型

可愛型的髮夾一般由多種材質組成，比如串珠、絲絨布、刺繡、多彩金屬及陶土等，顏色變，是可愛活潑的女孩們外出時讓人眼前一亮的秘密小武器！

shesgirl 童話創意火柴髮夾 ¥89

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手作復古小花可愛髮夾 ¥20

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原創趣味電量髮夾 ¥9.8

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STANDii 油畫設計髮夾 ¥18.9

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文藝個性型

有態度的個性女孩除了在穿衣上堅持自己的風格，在選頭飾上也一定要統一風格。各種鑲鑽的英文字母髮夾、滲透了設計師和藝術家小心思的藝術髮夾等，都是為此類女孩準備的！

ZENGLIU 字母髮夾 ¥59

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OOAK 美金字符髮夾 領券價¥256

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YVMIN 彩色筆刷髮夾 ¥320

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被稱為「2019年最流行飾品」的髮夾，在亞洲人烏黑的頭髮上尤其耀眼，快試試吧！

(產品資料以官方最新發佈為準)