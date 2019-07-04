【網購攻略】一件白T-shirt 着出男性時尚感

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夏日來臨，街上四處是穿白Tee的男孩子們。雖然它從未過時，但大部分男孩們似乎也從未重視過認真挑選、如何將它穿出時尚感。今天就講講如何挑選和穿好一件白Tee。

挑選：領口，袖長，衣長

領口分為圓領和v領。圓領適合長臉，而V領更適合圓臉或方臉。

身材偏瘦的男生，寬鬆圓領T可以在視覺上拉寬上身比例。

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V領T恤能拉長頭部線條，因為不容易駕馭，所以較圓領T卹來說穿得人較少；但穿得好的話能脫穎而出，兼具嬉皮流浪感，同時還能展示胸肌。

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袖長決定了一件白Tee的合身程度。寬鬆白T恤能顯肩寬，增加活力氣息。

喜歡寬鬆版型但不想犧牲身材比例的男生，可以學日本雜誌的model把T恤扎進褲子，拉長比例。

黃金法則是：袖長在手臂的一半處。偏長就可以向上折疊一層，增加隨意的時尚感。衣長不超過褲子口袋。

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穿搭法則：

牛仔褲是黃金法則。藍色顯年輕，黑色顯沉穩，直筒修飾腿型，永遠不會出錯。另外，黑色小腳褲會有年青感覺。而對於破洞牛仔褲，上半身簡單的白Tee可以很好中和與平衡。

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與西裝混搭可以中和商務氣息，意想不到的慵懶感，休閒紳士風。

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無數個搖滾裝扮告訴我們，花襯衫加白Tee是最年輕活力的標誌。穿上它彷彿來到夏威夷海邊。

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雖然白Tee很簡單，但是想要穿得時尚型格也不容易。男生們不妨趁這個夏天試試穿出一點自己的趣味吧！

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)