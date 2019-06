【網購攻略】教你以一半市價入手BURBERRY精選item

網購攻略 網購攻略

雖然時裝周已上演T着春夏2020的時裝系列,但各品牌的新帥依舊是大家的焦點。由黑色浪漫者Riccardo Tisci主理的BURBERRY 擺脫傳統與過去他在GIVENCHY 的黑色風格,以更型格的風格將品牌重新呈現,以經典卡其色取代黑色,打造「Beige is the new black」潮流。先前與Gigi Hadid拍攝的TB圖案系列廣告大片就是讓人有耳目一新的感覺。

不過即使風格改變,價格卻不動如山。但你卻能夠以半價或更低的價值買入BURBERRY by Riccardo Tisci的系列。因為全球最大的英國網上平台FARFETCH最近推出7折優惠,當中部分2019春夏新款更以半價出售。要緊貼「Beige is the new black」潮流又怎可以錯過?

BURBERRY Monogram Motif Leather Wallet with Detachable Strap $4,050 (原價$8,100)

由Riccardo操刀的BURBERRY設計中,最不容錯過的當然是由品牌創辦人Thomas Burberry名字命名的TB系列手袋。今次FARFETCH 以半價出售,令人驚喜,因為即使你走到英國也不能用相同價錢買入!

BURBERRY Check Cotton Shirt $2,310 (原價$3300)

格仔恤衫一向都有一種書生的感覺,但改為BURBERRY的經典格紋卻份外有型。其格紋圖案恤衫即使在古著店亦十分昂貴,今次的折扣絕對讓你沒有原因拒絕。

BURBERRY logo T-shirt $3,300

買名牌衫的第一條件,就是必須買入長久而又容量配襯的設計。Riccardo入主品牌後,第一件推出的單品,除了TB logo tee外,就是以全新logo示人的t-shirt,當時潮人們紛紛訂購。如今FARFETCH以半價發售,相信定會再掀起搶購熱潮。

BURBERRY Guisley check print panelled cotton trench coat $8075

最後,一件單品品牌的乾濕大衣是恆久必備的時尚單品,價錢亦相當吸引。由原價$16,150減至$8,000。心動不如行動,為冬天積穀防饑!

